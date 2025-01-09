DOD News: два высокопоставленных представителя министерства обороны сообщили СМИ, что министр обороны Ллойд Дж. Остин III намерен собрать восемь лидеров коалиции по возможностям Контактной группы по обороне Украины во время предстоящего 25-го заседания UDCG на авиабазе Рамштайн в Германии, чтобы наметить оборонные возможности Украины в поддержку создания надежных сил сдерживания до 2027 года.

Сегодня, 9 января, в Рамштайне состоится встреча, на которой будет обсужден "план обороноспособности Украины" до 2027 года. Это будет уже 25-е заседание Контактной группы по обороне Украины (UDCG), проходящее под председательством министра обороны США и на которое, как обычно, соберутся представители союзных стран.

Основная цель этого заседания — разработать стратегию, которая позволит Украине укрепить свои оборонительные силы и создать устойчивую систему сдерживания в преддверии 2027 года.

В рамках работы Контактной группы сформирована коалиционная руководящая группа, состоящая из восьми коалиций, каждая из которых курирует определенные аспекты военного потенциала Украины. Эти коалиции совместно возглавляются, по меньшей мере, двумя государствами-членами НАТО. Как пояснил один из представителей Министерства обороны США, главной задачей лидеров коалиций будет одобрение дорожных карт, которые четко определяют потребности и цели для различных видов вооружений и технологий, включая воздушные силы, бронетехнику, артиллерию, средства разминирования, беспилотные летательные аппараты и интегрированные системы ПВО/ПРО. Эти карты будут служить ориентиром для доноров, позволяя им планировать и предоставлять Украине необходимую поддержку в будущем.

Со времени создания Контактной группы в апреле 2022 года США и их союзники выделили Украине более 126 миллиардов единиц помощи в области госбезопасности. Интересно, что с тех пор заседания проходили ежемесячно, однако последняя встреча на уровне министров обороны состоялась 6 сентября 2024 года, а первая встреча на уровне глав государств была запланирована на октябрь, но отменена из-за недоступности Байдена, который якобы не смог присутствовать на встрече из-за урагана в США. В результате в октябре, ноябре и декабре заседания Контактной группы не проводились, что фактически было обусловлено внутренними политическими событиями в США, включая выборы, на которых Трамп одержал победу.

Сейчас же администрация Байдена ставит перед собой задачу заложить основы на 2025-2026 годы и надеется на поддержку своих европейских партнеров. Один из высокопоставленных чиновников Пентагона отметил: «Я не могу предсказать, какую позицию займет новая администрация по своему участию в UDCG, но я уверен в приверженности Европы, ее возможностях и вере в эту миссию». Он выразил надежду на то, что коалиции, обладающие потенциалом и опытом, продолжат существовать и после смены политического руководства в США.

Так что дальнейшее проведение или отмена 26-го заседания Контактной группы в феврале 2025 года станет важным индикатором отношения Трампа к конфликту в Украине, а также общей линии, которую он будет придерживаться в этом вопросе.