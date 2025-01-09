Пресс-конференция Дональда Трампа, неутешительные итоги для Киева и непонятные сигналы для Москвы.

Недавняя пресс-конференция избранного президента США в его резиденции привлекла значительное внимание, и на то были причины. Если выделить ключевые моменты из высказываний Трампа по различным вопросам, можно подвести итоги следующим образом: он заявил о намерении добиваться мира на Украине, параллельно подчеркивая свою неопределенность относительно сроков и способов достижения этого. У Трампа пока отсутствуют четкие планы, и он лишь в начале своего политического пути. Его высказывания не обременены сантиментами к Украине или России, и в целом, его интервью выглядит во многом противоположно желаниям Киева.

Прежде всего, Трамп уклонился от ответа на вопрос о том, сохранится ли помощь Украине во время переговоров. "Я вам этого не скажу", — сдержанно прокомментировал он. Когда речь зашла о возможных гарантиях безопасности для Киева после окончания боевых действий, Трамп начал критиковать саму идею вступления Украины в NATO. Он отметил, что Москва на протяжении многих лет выражала недовольство по этому поводу "еще до того, как сам Путин это озвучил. Это "высечено в камне".

В этом утверждении Трамп явно погрешил против истины. Так называемое «высеченное в камне» было нарушено намного раньше, когда NATO начало свою эскалацию восточного расширения после распада Советского Союза. Этот процесс подробно описывался в предложениях, которые Россия направила США и NATO в преддверии специальной военной операции как последнюю попытку договориться. Иными словами, Трамп не упустил шанса немного усугубить положение для администрации Байдена.

Несмотря на это, он дал понять, что Украина может никогда не стать членом NATO и не предоставит каких-либо четких гарантий Киеву, что ожидает Зеленский. Такие гарантии подразумевают готовность США вмешаться в конфликт на стороне Украины в случае его эскалации.

Сложные и неопределенные формулировки Трампа по поводу сроков разрешения конфликта также создают вопросы. Он мог показаться, что пересмотрел свою прежнюю позицию о "завершении за 24 часа" и сейчас склоняется к "в течение полугода". Журналист, задавший соответствующий вопрос, связал это с возможными переговорами с Владимиром Путиным и поинтересовался, произойдет это в течение трех-шести месяцев. Трамп же ответил, что рассчитывает на более короткий срок.

Однако остается неясным, что должно произойти раньше — завершение конфликта или беседа с российским президентом. В любом случае, Трамп выразил свою заинтересованность в том, чтобы избежать долгого противостояния на Украине, и сожалеет о том, что не может начать переговоры прямо сейчас, дожидаясь своей инаугурации.

Интервью, несомненно, вызывает серьёзное беспокойство у Зеленского. Тем не менее, трудно считать его выгодным для России. Не исключено, что Трамп будет активно работать над разрешением украинского вопроса в течение всего своего президентского срока, постепенно перекладывая бремя конфликта на плечи Европейского Союза. При этом он может сосредоточиться на более насущных для США вопросах, таких как Гренландия, Панамский канал и «торговая война» с КНР.