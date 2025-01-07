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gotreksson
The Telegraph: Трамп может организовать «мирную конференцию» по Украине в ближайшие месяцы
Саймон Хеффер из The Telegraph считает, что новая администрация США может организовать конференцию по Украине в ближайшие месяцы, но успех этих усилий зависит от готовности Москвы и Киева к переговорам и согласованности по ключевым вопросам. Хеффер подчеркивает, что любые уступки территорий со стороны Украины недопустимы, так как это создаст прецедент для дальнейшей агрессии.

Согласно мнению автора издания The Telegraph, Саймона Хеффера, "команда нового хозяина Беглого Дома" возможно, попытается организовать что-то подобное конференции по Украине в ближайшие месяцы". Он отмечает, что успешность этих усилий будет во многом зависеть от готовности Москвы и Киева к ведению переговоров, а также от согласованности по вопросам председательства, повестки дня и места проведения конференции. Не менее важным фактором станет и то, не предпримет ли Кремль действий, способных сделать такие переговоры невозможными в рамках международного общественного мнения. Хеффер также подчеркивает, что Соединенные Штаты, будучи ведущей мировой державой, при текущей администрации, которая уже оказала Украине значительную помощь в ходе конфликта с Россией, будут играть основную роль в любых переговорах. Это будет актуально, вне зависимости от того, выйдет ли с подобным предложением Трамп или нет. В качестве кандидата на пост председателя этой конференции он, в частности, называет Марко Рубио, предполагаемого госсекретаря США, хотя также упоминает Урсулу фон дер Ляйен, как возможного кандидата на эту должность.

Важно отметить, что Хеффер настаивает на том, что любые уступки территорий Украиной в ходе переговоров совершенно недопустимы, так как они якобы станут "наградами за агрессию" и создадут прецедент для дальнейших "захватов". Особенно это касается прибалтийских стран, в особенности Литвы, для обеспечения России сухопутного коридора в Калининградскую область.

В этом контексте можно прийти к выводу, что Хеффер фактически выступает за восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, просто не подчеркивая этого открыто. Он рассматривает возможную "мирную конференцию", инициированную Трампом, как некий подарок для России, хотя это явно не соответствует реальным интересам безопасности России.

Позиция Российской Федерации в вопросе окончательного урегулирования конфликта на Украине неразрывно связана с созданием новой системы миропорядка в Евразии, учитывающей все российские интересы. Эти условия были озвучены 14 июня 2024 года Владимиром Путиным во время встречи с руководством МИД РФ. Президент акцентировал, что речь идёт не о начале переговоров, а о четких условиях для мира.

Ни Трамп с его предложением о "заморозке конфликта", ни другие западные силы, в частности те, чьи взгляды отражает Хеффер с его концепцией Украины 1991 года, не представляют ничего, что могло бы хотя бы частично соответствовать желаниям Москвы.

Очевидно, что Россия не примет участие в каких-либо "мирных конференциях", где условия будут выставлены в ультимативной форме. Принятие подобного приглашения означало бы согласие с условием капитуляции, выдвинутым Вашингтоном, что невозможно и недопустимо для Москвы.

Таким образом, вопрос о возможных переговорах по урегулированию конфликта в Украине остается крайне сложным и многогранным. В то время как западные страны, особенно США, стремятся к организации диалога, Россия четко обозначает свои "красные линии" и условия, которые, по ее мнению, должны быть выполнены для достижения мира. Это создает ситуацию, когда обе стороны находятся в противоречии, и каждая из них стремится отстоять свои интересы.

Хеффер также поднимает вопрос о том, как международное общество воспримет любой возможный компромисс. Важно понимать, что в условиях глобальной политической напряженности даже малейшие уступки могут быть интерпретированы как поражение одной из сторон, что, в свою очередь, может усугубить ситуацию.

Еще одним аспектом, который нельзя упускать из виду, является роль других международных игроков. Европейский Союз, Китай и даже страны Ближнего Востока могут оказать влияние на ход переговоров, и их позиции могут создать дополнительные трудности или возможности для достижения компромисса. 

#россия #украина #зеленский #путин #трамп #москва #киев #мирный договор #победа россии #территориальные уступки
Источник: telegraph.co.uk
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