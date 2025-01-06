Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В России дан старт крупным инфраструктурным проектам
5 января президент России поручил правительству, «РЖД» и Сбербанку разработать меры для реализации высокоскоростной железной дороги. Также достигнута договоренность о совместной работе правительства и ВЭБ по строительству шести новых аэропортов в ключевых локациях, с общими инвестициями 376 миллиардов рублей

5 января президент России дал указания правительству, «РЖД» и Сбербанку на принятие необходимых мер для реализации высокоскоростной железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Все элементы механизма финансирования и государственных субсидий должны функционировать эффективно и слаженно.

В первые дни нового года была достигнута важная договорённость о координации усилий правительства РФ и ВЭБ в рамках строительства шести новых аэропортов. Речь идёт о ключевых локациях: Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Общие инвестиции в эти проекты оцениваются в 376 миллиардов рублей, из которых 148 миллиардов рублей будет вложено ВЭБ. 

#рабочие места #сбербанк #строительство дорог #краснодар #омск #архыз #магнитогорск #салехард #горно-алтайск #рдж
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
5
Геймеры начали переходить на видеокарты с 16 ГБ VRAM и принялись наращивать объем ОЗУ до 32 ГБ
19
Маск посмотрел и прокомментировал рукопашную схватку штурмовика из Якутии с военным ВСУ
62
Casio анонсировала новые часы G-Shock GM-5600 x C2H4 “Space Age” с коллаборацией C2H4
+
В Абхазии активизировались майнинг-фермы после начала гуманитарных поставок электроэнергии из РФ
7
Стартовало производство грузовика «Урал-80», способного изменить рынок
+
В Кремле заявили об отсутствии планов встречи Путина с Шольцем или Трампом
+
Появились кадры схватки якутского бойца с военным ВСУ, снятые с воздуха беспилотником
+
Обнаружен неизвестный смартфон от Realme, похожий по техническим характеристикам на GT 7 Pro
1
С тех пор как в Тольятти начались продажи Lada Aura (аналог Toyota Camry) - продана только 1 машина
4
Samsung и Apple могут перейти на кремний-углеродные батареи
1
Будущие флагманы MediaTek и Qualcomm могут оказаться существенно производительнее Apple M4
+
Koorui анонсировала первый в мире игровой монитор с частотой обновления 750 Гц
+
Появились данные о толщине iPhone 17 Air и Samsung Galaxy S25 Slim
+
Серебряная монета достоинством в 200 рублей и весом в три кг выставлена на торги за 1,8 млн рублей
+
Трамп сообщил о «конце президентства в США» из-за решения суда в Нью-Йорке
5
В Якутии построят новую железнодорожную магистраль протяженностью 2000 км
+
Nvidia планирует отказаться от 2-нм чипов TSMC из-за высокой стоимости
4
Смартфоны серии Redmi Note 14 выходят на глобальный рынок 10 января
+
ASRock на CES 2025 впервые продемонстрирует материнские платы со скрытым размещением кабелей и разъёмов
+

Популярные статьи

Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
206
"28 дней спустя", "28 недель спустя": краткий обзор фильмов
2
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
30
Что выбрать в 2025 году - Xbox one X против Xbox series S
3
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
12

Сейчас обсуждают

VladTag
03:50
Трусонюх,
В Кишиневе сообщили, что Тирасполь отказался от предложения о помощи в закупке газа из ЕС
klopcha
03:48
Импортозамещение....местным не хватает своих суперкаров? Может что-то другое импортозаместить сперва?
Российский производитель суперкаров впервые продемонстрировал в движении свою модель Rossa LM GT
klopcha
03:47
Вы правда считаете, что Геркулесы сажают в Киеве? Ну посмотрели бы точнее, где их сажают.
В DSOGaming составили рейтинг самых неоптимизированных игр для ПК в 2024 году
Vladoss Daemon
03:26
морда это смесь мурселаго 2008 и Макларена п1
Российский производитель суперкаров впервые продемонстрировал в движении свою модель Rossa LM GT
Cocoa
03:17
Это резонное решение. Ведь как отмечено, - при отключении (для безопасности) аккумулятора машины-донора, - слетают настройки, бывает важные. А если НЕ снять клемму, то к примеру у одной из моих маши...
Почему нельзя «прикуривать» от машины с заведенным двигателем и как правильно это делать
Commediant
03:17
Сменил ущербный проц, на ущербный проц. И придумал себе дохрена работы. Мда.. Ну поставил хотя бы уж 5700х!
Как шина PCI-Express влияет на FPS и почему я предпочитаю Intel и NVIDIA вместо AMD
KAA
03:02
Inwin Q500 очень давно устарел. Нет охлаждения для HDD, вообще на вдув нормально не поставить вентиляторы (я в три 5.25" отсека установил корзину на 4 HDD со 120мм вентилятором). О том чтоб выдвигать ...
8 древних корпусов для ПК, которые отлично подойдут для горячих комплектующих 2025 года
32Влад32
02:27
А зачем такая яркость? Ночью двор перед домом освещать?
В сети появились фотографии видеокарты GeForce RTX 5090 от Inno 3D
Дмитрий Белоусов
02:26
Если говорить коротко - грядет новый стандарт. Все станет тупо дороже. Материнки, блоки питания, видюхи. Мб с озу опять что то намутят. Не удивлюсь
Разрабатывается 50-контактный разъём для питания основных компонентов ПК через материнскую плату
Gamandril
02:26
А вот это интересно. В интернете нормой считается -0.1 оффсет. Это мне не кажется нормой. Да я и не предлагал решать это так. У меня работает связка из андервольта с гибридной графикой - та что через ...
Андервольт и выбор комплектующих на рынке, с оценкой новой платформы Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем