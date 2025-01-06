5 января президент России поручил правительству, «РЖД» и Сбербанку разработать меры для реализации высокоскоростной железной дороги. Также достигнута договоренность о совместной работе правительства и ВЭБ по строительству шести новых аэропортов в ключевых локациях, с общими инвестициями 376 миллиардов рублей

5 января президент России дал указания правительству, «РЖД» и Сбербанку на принятие необходимых мер для реализации высокоскоростной железной дороги, соединяющей Москву и Санкт-Петербург. Все элементы механизма финансирования и государственных субсидий должны функционировать эффективно и слаженно.

В первые дни нового года была достигнута важная договорённость о координации усилий правительства РФ и ВЭБ в рамках строительства шести новых аэропортов. Речь идёт о ключевых локациях: Краснодар, Салехард, Горно-Алтайск, Магнитогорск, Омск и Архыз. Общие инвестиции в эти проекты оцениваются в 376 миллиардов рублей, из которых 148 миллиардов рублей будет вложено ВЭБ.