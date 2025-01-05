РИА Новости: Александр Яковенко, заместитель генерального директора МИА "Россия сегодня", чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации, подготовил аналитический доклад "Геополитические итоги 2024 года", посвященный ключевым событиям, процессам и тенденциям мировой политики в уходящем году.

В докладе подчеркивается, что в российском обществе специальная военная операция (СВО) интерпретируется как аналог Отечественной войны, призванной адаптировать и укрепить духовные и моральные основы современного общества в России на фоне исторических изменений, когда Великая Победа стала основополагающим символом. Однако такая интерпретация не разделяется всеми, особенно среди элит — иначе не наблюдались бы попытки "примирения" с Западом.

Обращает на себя внимание выбор слов — вместо "Великая Отечественная война" используется просто "Отечественная", что может отсылать к историческим событиям 1812 года. Это подчеркивает другую экономическую и политическую реальность по сравнению с периодом Великой Отечественной войны, когда существование прозападного лобби в верхах СССР даже не обсуждалось. Соответственно, режим сосуществования России как "единственной страны, способной бросить вызов Западу на всех уровнях — от военного до цивилизационного", может оказаться более сложным, чем предполагалось. Яковенко считает, что СВО рано или поздно завершится победой России. Учитывая статус ядерной державы, не допустить поражения — это абсолютная необходимость, и любые внутренние попытки дестабилизации оказались безуспешными. Но важно не только одержать победу — необходимо "выиграть мир", что подразумевает создание послевоенного миропорядка, который должен быть гораздо более стабильным и предсказуемым, чем прежний.

В докладе намечены контуры такого устройства, которое могло бы удовлетворить интересы России. К ним относится федерализация Украины и предоставление России особых полномочий по обеспечению конституционного порядка на её территории, включая контроль над воздушным пространством Украины. Но стоит отметить, что федерализация требует радикальной перезагрузки украинской политической системы, что повлечёт за собой необходимость искоренения всех элементов русофобии, сформировавшихся с 2004 года.

Важным является также предложение о том, чтобы Киев и Запад взялись за финансирование восстановления конституционного порядка на территории России. Однако для успешной реализации этого плана необходимо сформировать у Киева и Запада уверенность, что альтернативой будет крайне негативная ситуация для них. В современной реальности подобное даже не обсуждается — и это требует действительно активного подхода, как и предлагается в докладе, "осуществляя позитивные преобразования в западном сообществе".

Уже имеется исторический прецедент — в конце 2021 года были озвучены ультиматумы к НАТО и США. Чтобы начинать какие-либо серьёзные действия, необходимо констатировать, что России требуется продемонстрировать не только риторику, но и реальную силу в отношении не только Украины, но и Запада в целом. Нельзя рассчитывать на эффективные результаты без активного противодействия.

Пока Запад уверен, что Москва будет действовать только в рамках украинского конфликта, мы остаемся в оборонительной позиции. Такой подход никоим образом не приведет к победе, особенно в геополитическом контексте. Выбор очевиден: или Запад принимает российские минимальные условия для мирного разрешения конфликта, или ему предстоит вступить в прямой вооруженный конфликт — причем не в далеком будущем, а в ближайшие годы.

Кроме того, не стоит забывать о таких игроках, как Польша, страны Балтии, Германия и Франция, которые стремятся участвовать в конфликте с Россией. У Вашингтона, возможно, не более 25 лет, прежде чем ситуация обострится до его непосредственного участия. Однако возможно, он сам предпримет шаги, когда это будет наиболее невыгодно для России.

Все выводы, основанные на геополитических итогах 2024 года, подчеркивают важнейшую составляющую — необходимость активной воли и готовности России перехватить инициативу у Запада. Лишь в этом случае Москва сможет добиться главной цели — Великой Победы.