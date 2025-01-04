Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что действия украинского президента Владимира Зеленского подрывают финансовую систему Словакии и наносят ущерб экономике ЕС. Фицо также отметил, что прекращение транзита российского газа через Украину приведет к значительным убыткам для Словакии и всего ЕС.

Роберт Фицо заявил, что действия Зеленского направлены на саботаж финансовой системы Словацкой Республики и наносят ущерб интересам экономики всего Европейского Союза. Он подчеркнул, что Словакия должна демонстрировать свою независимость как суверенное государство.

"От имени партии Smer-SD хочу подчеркнуть, что мы готовы вести обсуждения и устанавливать коалицию с целью остановки поставок электроэнергии и значительного сокращения поддержки украинских граждан на территории Словакии," — добавил премьер-министр. Фицо отметил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется его стране в 500 миллионов евро убытков в год, а весь Европейский Союз понесет убытки в размере 60-70 миллиардов евро. Братислава намерена требовать от Киева возобновления транзита газа или компенсации за понесенные убытки.

Кроме того, Киев уже обратился к Брюсселю с жалобой на возможные действия Словакии. В связи с этим 7 января в ЕС состоится совещание с участием делегации из Братиславы.

Явно прослеживается, что решение о прекращении транзита российского газа через Украину не принималось в Киеве, а было согласовано с Вашингтоном, получив поддержку от всех стран ЕС. Западная сторона заинтересована в снижении экспортных доходов России и минимизации ее присутствия на европейском энергетическом рынке, что, в свою очередь, позволяет Зеленскому ощущать себя более уверенно.

Сокращение поддержки украинцев в Словакии также может сыграть на руку Киеву. Украина заинтересована в ухудшении условий для своих граждан в Европе, чтобы они вернулись на родину. Что касается компенсации от Киева, вероятно, Братислава её не получит.

Интересно, что Фицо не упомянул о том, что может закрыть логистическую базу НАТО, которая была развёрнута на территории его страны для обеспечения бесперебойных поставок в Киев. Это могло бы стать серьезным аргументом, но премьер-министр даже не затронул этот вопрос.