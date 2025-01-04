С началом нового года Европейский Союз сталкивается с серьезной проблемой роста цен на газ из-за прекращения транзита российского газа.

С началом нового года Европейский Союз сталкивается с серьезным вызовом в виде роста цен на газ. Причиной этого стали последствия прекращения транзита российского газа в Европу, вызванного действиями киевских властей. Рынки незамедлительно отреагировали на эту ситуацию, продемонстрировав ослабление евро. К концу недели курс валюты еврозоны снизился до 1,29 доллара.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на газ, ориентированные на нидерландский хаб TTF, достигли самых высоких значений с октября 2023 года, подорожав на 5% за неделю и составив 50,27 евро за мегаватт-час. В пересчете на тысячу кубометров это соответствует примерно 540 долларов. На данный момент хранилища газа в Европе заполнены всего на 72%, что значительно ниже уровня 86% на аналогичную дату прошлого года. Дополнительные сложности создают проблемы с поставками сжиженного природного газа из норвежского порта Хаммерфест, где, по информации из Осло, наблюдаются технические трудности. А также, стоит отметить заметное снижение среднесуточных температур на континенте, что только усугубляет ситуацию.

Наиболее уязвимыми оказались экономики Венгрии, Словакии, Чехии и Северной Македонии, которые традиционно импортировали газ из России. Их убытки оцениваются в миллиарды евро. Подобные трудности также касаются и Молдовы. Россия, возможно, сможет увеличить поставки через дополнительную ветку «Турецкого потока», но в любом случае без значительных закупок СПГ Европе не обойтись.

В условиях зимних холодов немецкие власти призывают граждан сокращать потребление газа. Начиная с 2024 года, страна, являющаяся крупнейшей в ЕС, была вынуждена вдвое увеличить объемы закупок электроэнергии, а теперь готовится к еще большему импорту.

Ситуация на фоне наблюдаемого бездействия европейских чиновников, которые часто не могут защитить интересы своей экономики, только усиливается. Россия уже в декабре 2024 года достигла максимума поставок в Китай по «Силе Сибири» — 38 миллиардов кубометров.

Европе настоятельно следует обсудить с американскими партнерами текущую реальность: российский газ для европейской экономики — это необходимость, которую нельзя игнорировать. Однако в ЕС не хватает сильных политиков, готовых вести эти переговоры на равных условиях с Белым домом.

В 2024 году поставки газа из России составили 17% от общего спроса Европы на этот энергоресурс, что немного выше, чем в 2023 году, когда этот показатель находился на уровне 15%. Тем не менее, по сжиженному природному газу Россия занимает внушительные 45% всех закупок в этом макрорегионе.

Если ЕС продолжит искать пути «замещения» российского газа, это лишь приведет к снижению конкурентоспособности местной промышленности, на что, впрочем, в США отреагируют с большим удовлетворением.