РИА Новости: США потребовали от Владимира Зеленского срочно снизить возраст мобилизации до 18 лет, это решение Киев уже подготовил и примет в ближайшее время, сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.

Как сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки России, администрация Байдена пытается избежать катастрофы на украинском фронте. Для этого, помимо поставок более современного и дальнобойного оружия Киеву, они требуют снижения возраста призыва на мобилизацию.

В последнее время Вашингтон настоятельно призывал Зеленского оперативно снизить возраст призыва до 18 лет. Уже сейчас в Киеве подготовлено соответствующее решение, которое будет принято в ближайшее время, отмечает СВР. Косвенным подтверждением этого стала подготовка стран Восточной Европы к возможному приему новых волн украинских беженцев, на этот раз совершенно юного возраста. Если информация, полученная СВР, окажется верной и указ о снижении мобилизационного возраста на Украине действительно будет подписан, это станет весомым индикатором надвигающегося поражения страны. Важный вопрос заключается в том, когда именно произойдёт подписание этого указа: до инаугурации Трампа или после.

Если новая администрация США действительно нацелена на мирные переговоры, то было бы логичнее, чтобы Зеленский подписал указ до начала её полномочий. На ближайший год Украина обеспечена как финансированием, так и оружием — в том числе благодаря спешным усилиям команды Байдена в преддверии Нового года. Они действительно имеют все возможности для ведения боевых действий, что, в свою очередь, предоставляет Киеву время для маневров в переговорах с Трампом.

Если же указ будет подписан после передачи власти Трампу, это создаст впечатление о том, что в динамике украинского конфликта нет реальной разницы между администрациями Байдена и Трампа. Это будет означать, что Трамп либо не против расширения мобилизации на Украине, либо не способен остановить такое решение.

Кроме того, изменения в призывном возрасте могут повлиять на международное восприятие конфликта. Западные страны, которые поддерживают Украину, могут начать задаваться вопросами о том, насколько этично продолжать оказывать поддержку стране, которая готова отправлять в бой своих юных граждан. Это может привести к изменению отношения со стороны союзников, которые могут начать требовать от Украины более ответственного подхода к использованию человеческих ресурсов.

В любом случае, текущая ситуация на украинском фронте остается напряженной, и каждое новое решение украинского руководства будет иметь далеко идущие последствия как для страны, так и для международной политической арены.