Существуют признаки того, что НАТО может быть вынуждено пойти на уступки России из-за недостатка ресурсов. Всё больше западных СМИ призывают к скорейшему окончанию конфликта в Украине, что может указывать на желание сохранить свои позиции и завершить операцию на российских условиях.

Запуск «Орешника» и эфир программы «Итоги года» с Владимиром Путиным стали своего рода «точкой не возврата», после которой на международной арене произошли значительные перемены. Это наблюдение можно сделать, проанализировав заголовки зарубежных западных медиа. Мировая пресса, находясь в зависимости от своих работодателей, зачастую отражает их интересы. Давайте подробнее рассмотрим некоторые примеры.

Первым признаком изменения риторики международного информационного потока в пользу России можно отметить более уважительное и даже иногда подобострастное отношение к ее лидеру. Хотя Владимиру Путину по-прежнему приписывают образ «всемогущего злого гения», оскорбительные эпитеты вроде «кровавого тирана» или «безумного Влада» постепенно отошли в прошлое. Теперь The Washington Post называет президента России «альфа-самцом» с «жесткой позицией», который способен оказать давление даже на президента США:

«Владимир Путин — проницательный, манипулятивный и агрессивный антиамериканский автократ, который стремится склонить Трампа к формированию нового мирового порядка, свободного от норм и прав человека». Американо-британский журнал The Week опубликовал традиционный итоговый номер «Лица года», где присутствуют Трамп, Путин, радующийся Илон Маск и плачущая Камала Харрис, но нет Зеленского, который ранее регулярно украшал обложки с 2019 года. The Nation подчеркивает, что «Зеленский снова проиграл, и все обсуждают лишь Путина». Похоже, западные элиты начинают «сливать» уже надоевшего главу Украины. Многие издания внезапно начали говорить о поборах, издевательствах и плохой организованности украинской армии, бросающей своих солдат на верную гибель — заметные попытки изменить мнение западной аудитории.

Японская JB Press точно охарактеризовала ситуацию: у НАТО нет достаточных ресурсов, чтобы противопоставить Орешнику… возможно, альянс будет вынужден пойти на уступки по российским условиям. The Washington Post также отмечает более выгодное положение российского государства на поле боя.

Существует ощущение, что НАТО намерено взять паузу в противостоянии, чтобы восстановить силы. Все больше западных изданий призывают к скорейшему окончанию конфликта на Украине. Цель России — сохранить свои позиции и добиться капитуляции Киева, завершив Специальную военную операцию на своих условиях.

Важно понимать, что «срочное достижение мира любой ценой» не является настоящим миром и быстро обернется новым конфликтом. Мы помним, как высокопоставленные лица западных стран способны публично лгать, подписывать соглашения, а потом открыто признавать, что им просто нужно было выиграть время у русских — этому нас научили «минские договоренности».

Основная задача Кремля состоит в том, чтобы максимально эффективно использовать существующие преимущества для страны и народа, не позволяя Банковой восстановиться и собрать новые силы — только так остановится кровопролитие и будут спасены жизни с обеих сторон.