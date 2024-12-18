Градостроительный комплекс Москвы: началась реализация масштабного инвестиционного проекта (МаИП) в районе Некрасовка на юго-востоке столицы, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Запрет на импорт оборудования в Россию стал важным стимулом для возрождения станкостроительной отрасли, которая когда-то находилась на пике своего развития. СССР был знаменит разнообразием высококачественного станочного производства: на территории страны работали сотни специализированных заводов, а усилия отечественных ученых и инженеров обеспечивали постоянное совершенствование технологий и обновление модельного ряда станков. К концу 1980-х годов советские предприятия могли не только удовлетворить внутренние потребности, но и активно экспортировали свои изделия на международные рынки. Десятки тысяч советских станков можно было встретить в таких странах, как Германия, Швейцария, Франция и Япония. На международных выставках наше оборудование всегда выделялось своим качеством и получало высокие оценки и награды.

Однако распад Советского Союза стал тяжелым ударом для отрасли. Производственные объемы резко сократились, и многие заводы закрылись. Лишь в 2010-х годах станкостроение начало восстанавливаться, а последние три года порадовали запуском ряда значительных проектов, которые помогут поднять эту ключевую сферу машиностроения на более высокий уровень и укрепить технологический суверенитет России.

Одним из самых значимых проектов стало создание нового предприятия по производству горизонтальных расточных станков в юго-восточной части Москвы, недалеко от индустриального парка «Руднево». Эти станки будут востребованы в таких отраслях, как нефтегазовая и горнодобывающая промышленность. Информация о начале реализации данного инвесторам проекта стоимостью 14,5 миллиардов рублей появилась в декабре 2024 года.

На участке площадью более 10 гектаров предположительно будут построены производственные помещения общей площадью около 75 тысяч квадратных метров, оснащенные современными технологиями и оборудованием. Кроме того, проект создаст более 1,1 тысячи рабочих мест. Государственные органы оказывают поддержку, предоставляя инвестору землю без аукционов и по символической ставке — всего 1 рубль в год. В целом, по данным Сергея Собянина, с марта 2022 года было выделено более 50 участков для подобных производств, что составляет более 260 гектаров.

Как сообщила Анна Цыганова, исполнительный директор ГК «Лазеры и аппаратура», станкостроение остается одной из наиболее импортозависимых отраслей. Десять лет назад уровень импортозависимости составлял 90%, но с тех пор ситуация начинает меняться в положительном направлении. Однако этот процесс требует времени и усилий для полноценного решения всех проблем. Тем не менее, текущая деятельность в области станкостроения воспринимается как настоящий прорыв: по данным агентства BusinesStat, производство металлообрабатывающих станков в 2023 году выросло на 63,8% по количеству единиц в сравнении с предыдущим годом, а в первом квартале 2024-го — на 31,5%.

Недавно премьер-министр РФ Михаил Мишустин подчеркнул, что России необходимо стремиться к полной независимости в производстве станков. Он отметил, что станкостроение является ключевым направлением для страны и, благодаря поддержке федеральных программ, ожидает позитивных изменений в своем развитии.