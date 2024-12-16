Арктика может оказаться свободной ото льда уже через три года. Такой прогноз делают американские ученые, в то время как российские специалисты уверены, что северные льды продержатся ещё полвека.

Климатологи из Гётеборгского университета, Селин Хезе, и доцент университета Колорадо, Александра Ян, на протяжении нескольких дней вызывали беспокойство у присутствующих. Чтобы определить, когда именно наступит первый день безо льда в Арктике, специалисты провели 300 компьютерных симуляций. Итоги показали, что лед, скорее всего, исчезнет в промежутке от 9 до 20 лет, причём в девяти расчетах речь шла о сроке всего лишь в три года. Интересно, что этот сценарий "арктического апокалипсиса", как его называют авторы статьи в Daily Mail, произойдет независимо от известного влияния парниковых газов, которые обычно служат предметом пугающих прогнозов от сторонников глобального потепления.

Согласно мнению Яна и Хезе, хотя таяние арктических льдов вызовет значительные изменения в климате и условиях погоды на всей планете, это не приведет к заметному повышению уровня мировых океанов. Однако, исчезновение льда на площади в 770 000 квадратных миль может спровоцировать сильные морозы до -20 °C в Неаполе или, напротив, вызвать масштабные лесные пожары в Норвегии.

Тем не менее далеко не все эксперты разделяют точку зрения, представленную в британском издании. Например, на ПМЭФ-2024, во время дискуссии, зампред Госкомиссии по развитию Арктики Владимир Панов подчеркнул, что "в ближайшие 50 лет Арктика останется Арктикой" и ситуации с ледовой обстановкой не изменятся кардинально. Так же ряд климатологов выделяют два противоположных взгляда на то, что произойдет с арктическими льдами.

Первый взгляд предполагает, что в силу повышения температуры воздуха, формирования теплых водных масс, смещения арктических ветров и усиления океанской циркуляции, Арктика летом станет свободной от льда.

Второй подход говорит о том, что низкие температуры и ледяные покровы существуют в рамках многолетних циклов. Наблюдаемое сокращение площади арктических льдов может быть просто частью очередного такого цикла.

Тем не менее вероятность того, что к концу XXI века на месте сегодняшних арктических льдов будут бушевать океанские волны, весьма велика. Для России этот сценарий значит, что зимнее судоходство по Северному морскому пути станет возможным без использования ледоколов. Однако за этим также скрывается утрата нашей страной суверенных прав на СМП — за пределами территориальных вод судно любого государства сможет теоретически пройти из Шанхая в Осло.