В 2025 году завершится первая стадия разработки Сырадасайского угольного месторождения на полуострове Таймыр, где запасы коксующегося угля превышают 5,7 миллиарда тонн.

В 2025 году в России завершится реализация первой стадии амбициозного проекта, направленного на освоение одного из крупнейших в мире месторождений коксующегося угля, запасы которого превышают 5,7 миллиарда тонн. Это уникальное месторождение расположено на полуострове Таймыр, примерно в 110 километрах к юго-востоку от поселка Диксон в Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Здесь будет создан промышленный кластер, охватывающий полный цикл производства: от добычи угля до его доставки конечным потребителям. Андрей Иванов, руководитель Бюро арктических компетенций, отделения Проектного офиса развития Арктики в Норильске, в своем комментарии отметил, что разработка Сырадасайского угольного месторождения является долгожданным и крайне значимым проектом не только для Красноярского края, но и для всей Восточной Арктики. Этот проект обещает значительные экономические выгоды для региона, включая прямые налоговые поступления и косвенные доходы за счет расширения логистических возможностей. Кроме того, реализация данного проекта значительно повысит энергетическую безопасность соседних территорий.

Мощность первой очереди комплекса составит 5 миллионов тонн угля в год, и планируется в дальнейшем удвоение этой мощности. Первоначально запуск был запланирован на 2024 год, однако в марте прошлого года строительство обогатительной фабрики пришлось приостановить, что потребовало пересмотра проектных решений. Причина – контракт на поставку ключевого оборудования был заключен с американским производителем, который не смог его выполнить из-за санкций и вернул деньги. Это создало необходимость в поиске альтернативных решений, что, естественно, отложило сроки. Теперь, согласно плану социального развития центров экономического роста арктических регионов, ожидается, что первая очередь будет запущена в 2025 году.

В рамках этого масштабного проекта также ведется строительство морского порта «Енисей», который станет важной опорной точкой на Северном морском пути. Грузы до терминала будут доставляться по самому длинному в стране закрытому угольному конвейеру длиной 54 километра. Кроме того, планируется возведение двух тепловых электростанций, аэродрома, вахтового поселка и 50-километровой грунтовой автодороги, с возможностью дальнейшего расширения инфраструктуры, включая стальную магистраль до порта. Часть сопутствующих объектов уже построена и готова к эксплуатации.

Напомним, что проект освоения Сырадасайского угольного месторождения был одобрен в июле 2020 года. В том же году компания «Северная звезда» стала первым резидентом Арктической зоны России на территории Красноярского края. В начале 2021 года компания начала реализацию этой амбициозной идеи, пройдя ряд подготовительных мероприятий. Общая стоимость первого этапа проекта составляет около 35 миллиардов рублей, а общая сумма инвестиций ожидается на уровне свыше 100 миллиардов рублей. Некоторые объекты, включая порт, строятся с привлечением государственных бюджетных средств. В ходе реализации проекта будет создано не менее 2000 рабочих мест, а уголь планируется поставлять не только в российские регионы, но и странам Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего в Китай — в такие города, как Баюйцюань и Лункоу.