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gotreksson
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
Участок федеральной трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой остается одним из самых загруженных в России, особенно в летние месяцы. Предполагается создание новой скоростной автомагистрали «Джубга – Сочи», однако реализация проекта займет много времени и денег. В настоящее время выделяются средства только на обходы рядом населенных пунктов, а расширение М-4 пока не является приоритетом.

Участок федеральной трассы М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой по-прежнему остается одним из самых загруженных. В летние месяцы здесь возникают огромные пробки, и эксперты, а также представители профильных организаций давно высказывают необходимость его расширения. В частности, глава «Автодора» Вячеслав Петушенко отметил, что участок Горячий Ключ – Джубга на федеральной трассе М-4 «Дон» является самой перегруженной дорогой в стране. Он также сообщил о начале разработки проекта реконструкции этого участка. Когда-то эту трассу проектировали с двумя полосами, рассчитывая, что ее смогут использовать не более 6 тысяч автомобилей в сутки. Однако со временем количество туристов, предпочитающих добираться до черноморских курортов на личном автомобиле, значительно увеличилось, что также поспособствовало росту объемов грузоперевозок в этом направлении. Так, в летние дни 2010-х годов количество автомобилей на дороге достигало 50-60 тысяч.

Чтобы улучшить транспортную ситуацию, во второй половине прошлого десятилетия на отдельных участках трассы Горячий Ключ – Джубга была добавлена третья полоса, что позволило заметно увеличить пропускную способность. В ряде населенных пунктов также были построены надземные пешеходные переходы. Тем не менее этого оказалось недостаточно, и проблема оставалась крайне актуальной.

В будущем предполагается обновление этого участка М-4 «Дон» в рамках проекта строительства скоростной автомагистрали «Джубга – Сочи», которая будет проходить параллельно А-147 через эстакады и тоннели. Эта инициатива считается одной из самых дорогих и технически сложных в области дорожного строительства, и для ее реализации потребуется не менее 1,5 триллиона рублей.

Однако даже при самых оптимистичных прогнозах, как заявлял Вячеслав Петушенко два года назад, открытие новой трассы на всем ее протяжении не состоится ранее второй половины следующего десятилетия. В декабре 2024 года Правительство Российской Федерации утвердило скорректированный план строительства федеральных платных дорог до 2030 года, и впервые в этом плане были предусмотрены участки трассы «Джубга – Сочи».

Правда, до 2026 года предполагается выделение только 130 миллиардов рублей на обход Дагомыса. Напомним, в настоящее время продолжается строительство дороги в обход Адлера стоимостью 54 миллиарда рублей. Поэтому будущее остальных участков скоростной магистрали остается неопределенным. Более того, в 2022 году был предложен альтернативный проект трассировки, согласно которому дорогу от Горячего Ключа предлагается вести до Туапсе через село Кривенковское. Какой вариант будет выбран — пока неизвестно, а также неясны сроки реализации проекта. Тем временем ситуация на М-4 «Дон» становится все более напряженной, и именно поэтому глава «Автодора» говорил о необходимости расширить участок от Горячего Ключа до Джубги до четырех полос. Петушенко в интервью «Коммерсанту» подчеркнул, что крайне важно провести реконструкцию М-4 от Каменск-Шахтинского до обхода Аксая (где предполагается шесть полос, и этот проект входит в ранее упомянутую программу, на него выделят 100 миллиардов рублей) и от Горячего Ключа до Джубги. Однако последний участок не был включен в список приоритетов. Поэтому выделение бюджетных средств на этот проект в ближайшее время не планируется, и есть вероятность, что до 2030 года ситуация останется без изменений.

#туризм #строительство дорог #автомагистраль #адлер #а-147 #джубга #туапсе #горячий ключ #дагомыс #м-4 «дон» #село кривенковское
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