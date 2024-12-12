Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
В Норвегии построят первый в мире судоходный морской тоннель
В декабре 2024 года в Норвегии был объявлен тендер на строительство первого в мире морского судоходного тоннеля, который соединит два залива на полуострове Стад. Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, ширина — 36 метров. Открытие тоннеля позволит сократить обводные маршруты на 56 километров и повысить безопасность морских перевозок в бурных местных водах.

В декабре 2024 года был объявлен тендер на строительство первого в мире морского судоходного тоннеля, который соединит два залива в самом узком месте полуострова Стад. Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, а ширина — 36 метров. Открытие этого нового водного пути позволит устранить необходимость обводных маршрутов длиной в 56 километров. Хотя проект давно обсуждается в Норвегии, его главная цель не столько сокращение расстояния, сколько увеличение безопасности морских перевозок. Местные воды славятся скверным характером — из-за частых штормов движение судов нередко ограничивается, что негативно сказывается на грузоперевозках. Открытие тоннеля даст возможность решить давно существующую проблему.Истории о необходимости проложить маршрут через полуостров Стад уходят корнями в XIX век. В 1870-х годах предлагалось создать железнодорожный тоннель, где суда планировалось перевозить на специальных вагонах. Однако эта идея не была реализована. В течение XX века вопрос о строительстве тоннеля поднимался многократно как властями, так и транспортными компаниями. Реальные шаги в этом направлении начали предприниматься лишь в 2010-х годах, когда была разработана концепция судоходного тоннеля, обоснованная экономической целесообразностью. Этот проект был включён в Национальный транспортный план, но мнения по поводу его необходимости разделились.

В 2020 году обещали запустить проект в течение пяти лет, однако бюрократические затруднения мешали началу работ в назначенные сроки. Теперь старт реализации проекта намечен на 2026 год, если в ходе тендера удастся выбрать подходящего подрядчика. Норвежская береговая администрация(NCA) сообщила, что к концу октября завершены предварительные этапы, включая выкуп необходимых земель. В NCA уверены, что на участие в тендере поступит множество заявок, ведь для некоторых компаний этот проект может стать престижным, учитывая уникальность сооружения в мировом масштабе. Судоходные тоннели известны с 17 века: в 1670-х годах во Франции был построен такой объект на канале, соединяющем реку Гаронну со Средиземным морем. Как отмечает В. И. Теличенко в своей книге «Современные технологии комплексного освоения подземного пространства мегаполисов», в Европе уже в XIX веке существовало более ста судоходных тоннелей разной длины. Одним из самых длинных является тоннель канала Сен-Кантен, который оборудован контактной сетью. 

Тем не менее, норвежский проект станет первым морским тоннелем в мире. Для его строительства потребуется вывести не менее 3 миллионов кубических метров горной породы. Завершение проекта запланировано на 2031 год, а его стоимость составляет порядка 460 миллионов долларов. Движение в тоннеле Stad Ship Tunnel будет односторонним, с пропускной способностью 100 судов в сутки, что вполне соответствует современным требованиям морского трафика. Этот проект не только укрепит морские сообщения в Норвегии, но и станет важной вехой в мировой практике строительства морских тоннелей.

#технологии #транспорт #инновации #история #норвегия #судоходство #тоннели #полуостров стад #рузоперевозки #сен-кантен
+
Написать комментарий (0)
ГАЗ остановит выпуск легендарных грузовиков ГАЗ-33086 «Земляк» в 2025 году
Достижения Google в квантовых вычислениях подняли вопрос о последствиях для безопасности биткоина
Новая модель искусственного интеллекта Gemini 2.0 от Google оснащена выводом звука и изображения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Белоруссия полностью разработала пусковую установку для гиперзвукового комплекса "Орешник"
+
Анджей Сапковский озвучил год рождения Геральта – на момент "Ведьмака 3" ему всего 61 год
+
Огромные объекты инфраструктуры заставляют Землю вращаться медленнее
4
Из-за радиации пилотируемые миссии на Российской орбитальной станции будут не дольше 11 месяцев
+
С-550 обеспечивает новый уровень защиты от космических и гиперзвуковых угроз
+
В Приморье начнут поднимать части затонувшего миноносца 1904 года для сохранения истории
+
В России провели реконструкцию самой живописной федеральной автодороги — Р-256 «Чуйский тракт»
1
В Сети появились подробности о производительности NVIDIA GeForce RTX 5080, характеристиках и цене
10
Все о NVIDIA GeForce RTX 5080: что ждать от новой видеокарты
7
Предполагаемая дальность полета ОТРК "Искандер-1000" достигает 1000 км
+
Немецкие аналитики недовольны ростом ВВП России, указывая на старую технику времён СССР в СВО
10
GeForce RTX 5080 будет всего на 25% быстрее GeForce RTX 4080 и получит старый 5-нм техпроцесс
7
Смартфоны Redmi и Poco начали получать HyperOS 2.0 с обновлённым ядром
+
Западные эксперты дают самые положительные оценки новейшему ЗРК "Бук-М3 Викинг"
+
Ка-52М с ракетой «Вихрь-1» уничтожил ДОТ сквозь 2,5 метра бетона
+
В России создали фотонный чип для суперкомпьютера, выпущенный по 90-нм технологическим нормам
5
Раскрыты характеристики основной камеры Galaxy S25 Ultra, благодаря появлению в листинге Camera FV-5
+
Apple откладывает выход финальной версии iOS 18.2
+
Из-за нескольких характерных особенностей самоходка "Рапира" может "подпрыгивать" при стрельбе
+
США укрепляют украинскую ПВО: передано более 800 современных зенитных ракет PAC-3 MSE"
+

Популярные статьи

Готовимся к новогодним подаркам от Epic Games Store
11
Популярные, легендарные и экзотические пистолеты в кино
7
Краткий обзор вентилятора Thermalright TL-C12C-S ARGB
2
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
1
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
55
Можно ли есть кожуру мандаринов и других фруктов — мифы и факты
16
Выпущен Installer-SH версии 2.0: Универсальный установочный пакет приложений для Linux
15
Обзор зарядных устройств Ugreen Nexode GaN Fast Charger: 100W 5-Port (X563) и 65W 4-Port (X559)
9
Обзор Dead or Alive 5 Last Round — самый недооцененный файтинг с крутым сюжетом (18+)
10
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
10

Сейчас обсуждают

Сергей Аверьянов
04:06
Очень помогло. Спасибо. И игра замечательная. Жду продолжения
Советы по прохождению игры Graven в трех частях. Часть 3
Андрей Бодров
04:03
Не знать блогера с 18 млн подписоты ( в Росси таких единицы) , могут только суслики.
Блогер Дмитрий Куплинов прекращает эксклюзивное сотрудничество с VK Video и возвращаются на Youtube
NuclearMissionJam
03:33
Карта топчек на самом деле. Все время чушутся руки купить. Старьте тянет, онлаийн часто тоже. Так что пригодится в хозяйстве.
Тестирование и раскрытие потенциала nVidia GeForce GT 1030 2Gb на платформе Socket 1700
vl
03:31
а чего о ней говорить, зажали ей память, вот и всё, а в продаже их давно нет.
Почему нет смысла ждать GeForce RTX 5060, и может ли видеокарта за 25 000р тянуть все игры в 1080р
Расул Халилов
03:17
Квантовым компьютерам нужны сверхнизкие температуры. В космосе это обеспечить проще. Наверное поэтому
Генеральный директор Google хочет использовать SpaceX Starship для космических квантовых вычислений
Kaabar
02:40
А с какой стати запад бы отрезвляли удары по Украине? Им хоть Киев бомбите, хоть Воронеж. Вот если бы на Елисейских полях орешник посадили или в штаб квартире НАТО в Брюсселе - это бы отрезвило. Как л...
МО РФ: по аэродрому Таганрог утром был нанесён удар шестью дальнобойными ракетами ATACMS, ответ будет
syberroma
02:39
Убогая боёвка, графика не блещет, плюсы может быть в возврате к механикам первого асассина.
"Assassin's Creed: Mirage": не те нынче ассассины (краткий обзор игры)
Litoy.88
02:32
Если в игре хватает производительности(т.е. есть стабильные 55-60 кадров)есть ли смысл в этих 2х фишках? Как не крути,они же все равно портят картинку,хоть и минимально!?
Почему NVIDIA DLSS хуже AMD FSR, и как получить больше fps на старых видеокартах RTX 20 и RTX 30
VRoman
02:31
Тоже уверен что следующей машиной будет электромобиль. Возможно гибрид с двигателем для подзарядки на ходу. Один день поездишь на электричке - обратно на ДВС не хоцца.
Лишь каждый сотый владелец электромобиля готов перейти обратно на ДВС
Олег Сутурин
02:20
Из статьи не понятно, зачем квантовые компы нужно выводить в космос?
Генеральный директор Google хочет использовать SpaceX Starship для космических квантовых вычислений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем