В декабре 2024 года в Норвегии был объявлен тендер на строительство первого в мире морского судоходного тоннеля, который соединит два залива на полуострове Стад. Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, ширина — 36 метров. Открытие тоннеля позволит сократить обводные маршруты на 56 километров и повысить безопасность морских перевозок в бурных местных водах.

В декабре 2024 года был объявлен тендер на строительство первого в мире морского судоходного тоннеля, который соединит два залива в самом узком месте полуострова Стад. Длина тоннеля составит 1,7 километра, высота — 49 метров, а ширина — 36 метров. Открытие этого нового водного пути позволит устранить необходимость обводных маршрутов длиной в 56 километров. Хотя проект давно обсуждается в Норвегии, его главная цель не столько сокращение расстояния, сколько увеличение безопасности морских перевозок. Местные воды славятся скверным характером — из-за частых штормов движение судов нередко ограничивается, что негативно сказывается на грузоперевозках. Открытие тоннеля даст возможность решить давно существующую проблему. Истории о необходимости проложить маршрут через полуостров Стад уходят корнями в XIX век. В 1870-х годах предлагалось создать железнодорожный тоннель, где суда планировалось перевозить на специальных вагонах. Однако эта идея не была реализована. В течение XX века вопрос о строительстве тоннеля поднимался многократно как властями, так и транспортными компаниями. Реальные шаги в этом направлении начали предприниматься лишь в 2010-х годах, когда была разработана концепция судоходного тоннеля, обоснованная экономической целесообразностью. Этот проект был включён в Национальный транспортный план, но мнения по поводу его необходимости разделились.

В 2020 году обещали запустить проект в течение пяти лет, однако бюрократические затруднения мешали началу работ в назначенные сроки. Теперь старт реализации проекта намечен на 2026 год, если в ходе тендера удастся выбрать подходящего подрядчика. Норвежская береговая администрация(NCA) сообщила, что к концу октября завершены предварительные этапы, включая выкуп необходимых земель. В NCA уверены, что на участие в тендере поступит множество заявок, ведь для некоторых компаний этот проект может стать престижным, учитывая уникальность сооружения в мировом масштабе. Судоходные тоннели известны с 17 века: в 1670-х годах во Франции был построен такой объект на канале, соединяющем реку Гаронну со Средиземным морем. Как отмечает В. И. Теличенко в своей книге «Современные технологии комплексного освоения подземного пространства мегаполисов», в Европе уже в XIX веке существовало более ста судоходных тоннелей разной длины. Одним из самых длинных является тоннель канала Сен-Кантен, который оборудован контактной сетью.

Тем не менее, норвежский проект станет первым морским тоннелем в мире. Для его строительства потребуется вывести не менее 3 миллионов кубических метров горной породы. Завершение проекта запланировано на 2031 год, а его стоимость составляет порядка 460 миллионов долларов. Движение в тоннеле Stad Ship Tunnel будет односторонним, с пропускной способностью 100 судов в сутки, что вполне соответствует современным требованиям морского трафика. Этот проект не только укрепит морские сообщения в Норвегии, но и станет важной вехой в мировой практике строительства морских тоннелей.