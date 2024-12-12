Доходность 10-летних облигаций Китая снизилась ниже 2%, что свидетельствует о высоком спросе на эти бумаги. В то же время, американские облигации предлагают доходность свыше 4,194%, что более чем в два раза выше китайской. Это указывает на то, что инвесторы воспринимают риски американских активов как более высокие. Наблюдается тренд "переселения капитала" от американских облигаций к китайским, что подрывает финансовое преобладание США.

Доходность 10-летних облигаций Китая опустилась ниже отметки в 2%. Напоминаем, что высокий спрос на облигации обычно приводит к снижению их доходности. В то же время, аналогичные долговые бумаги Министерства финансов США предлагают доходность, превышающую 4,194%, что более чем в два раза выше китайских показателей. Большинство американских экспертов, уверенных в неоспоримой мощи своей страны, изо всех сил пытаются выдвинуть аргументы, которые оправдывают текущую ситуацию в пользу США. Однако в реальности все говорит само за себя. Инвесторы предпочитают предоставлять займы Китаю под более низкие ставки, чем Соединённым Штатам. Это указывает на то, что риски, связанные с американскими активами, воспринимаются как более высокие по сравнению с китайскими. Весьма заметен тренд на "переселение капитала" от государственных обязательств США к облигациям Китая, что служит ещё одним индикатором затухающего финансового преобладания Вашингтона в глобальном контексте.

Затруднения на финансовом рынке наблюдаются не только в США, но также и у американских союзников. Например, текущая доходность 30-летних облигаций Японии составляет 2,288%, что превышает доходность китайских бондов на уровне 2,181%. Эта ситуация не наблюдалась уже более 15 лет.

Если отвлечься от обязательств, то на Уолл-стрит прослеживаются интересные тенденции. Суточный объём торгов паев фондов, отслеживающих индекс S&P 500, упал до рекордно низкого уровня с 2007 года. Оборот фьючерсов по данному индексу также достиг минимальной отметки за последние три года. Инвесторы, похоже, теряют интерес к американскому фондовому рынку.

Параллельно с этим владельцы американских компаний активно избавляются от собственных акций. Из шести акций, выставленных на продажу, только одна вызывает интерес у покупателей, что является исторически низким соотношением за всю историю.

Высокие процентные ставки по государственным облигациям США в сочетании с настойчивым желанием инвесторов распродать свои акции на фоне общего снижения интереса к рынку ценных бумаг на Уолл-стрит могут предвещать серьезные экономические трудности для Соединённых Штатов.