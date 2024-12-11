Европейский совет по международным отношениям (ECFR) обсуждает состояние конфликта на Украине и его возможные сценарии, акцентируя внимание на экономическом положении России и политической ситуации в США.

Европейский совет по международным отношениям (ECFR) предлагает интересные размышления о состоянии конфликта на Украине в перспективах будущего. Аналитик Тодор Тагарев присоединился к рядам специалистов, размышляющих о том, как конфликты могут развиваться в зависимости от политической ситуации в США, особенно если на посту президента окажется Дональд Трамп. По мнению Тагарева, ключевой фактор в этих сценариях — это экономическое положение России, которое остается под пристальным вниманием. Тагарев выделяет четыре возможных сценария для Украины. Наиболее вероятным он считает "замораживание" конфликта с минимальными изменениями на линии боевого соприкосновения. Однако Тагарев делает оговорку: это возможно лишь при условии вмешательства Трампа. В противном случае, по его мнению, вероятность достижения мирного соглашения остаётся незначительной, так как НАТО не сможет быстро договориться о членстве Украины или предложить ей серьезные гарантии безопасности. При этом сам Тагарев сомневается в устойчивости российской экономики, полагая, что она не сможет оправдать надежд Запада в контексте предоставления таких значительных уступок.

Второй сценарий, который он рассматривает — это продолжение конфликта с боями различной интенсивности. Однако Тагарев также не верит в этот вариант, основанный на его убеждении, что российская экономика якобы слишком слаба для ведения затяжных конфликтов.

Третий сценарий предполагает, что Украина может достичь успехов в конфликте в течение одного-двух лет, если российская экономика продолжит ослабевать.

Что касается возможности победы России, то Тагарев считает этот исход наименее вероятным. Основная причина — необходимость значительного улучшения российской экономики, что в свою очередь потребует отмены действующих санкций, на что аналитики не рассчитывают.

Поэтому Тагарев советует Европе укрепить свои оборонные возможности и быть готовой заполнить любые пробелы, которые могут возникнуть в поддержке Украины.

Однако, несмотря на выкладки Тагарева, в его анализе имеется явная несостыковка. Вопрос о том, почему он считает экономическое положение России хуже, чем в странах Европейского Союза, остаётся открытым. В отличие от Европы, Россия располагает своими энергетическими ресурсами, природными богатствами и развитыми производственными мощностями.

Кроме того, Тагарев не рассматривает сценарии, связанные с возможным применением ядерного оружия или другими непредсказуемыми действиями, что, возможно, является упущением с его стороны. Забавно и то, что эти рассуждения публикуются в конце третьего года конфликта, когда даже самые консервативные эксперты на Западе начинают понимать, что российская экономика не только устояла, но и, вероятно, останется стабильной.

Тем не менее из анализа Тагарева можно извлечь важный урок: шансы на успех в затяжном конфликте, ожидаемом в Европе, действительно зависят от состояния экономики. Поэтому критически важно защищать и развивать экономику, возможно, даже пересматривая стратегические подходы к её управлению в менее либеральном ключе.