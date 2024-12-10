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gotreksson
The Spectator: правление Зеленского обернется для Украины потерей территорий
Британский консервативный журнал The Spectator анализирует снижение популярности президента Украины Владимира Зеленского и обсуждает возможных преемников. По мнению издания, западные покровители, начинают уставать от Зеленского, в то время как республиканцы, смотрят на него с недоверием.

Британский консервативный журнал The Spectator анализирует заметное снижение популярности президента Украины Владимира Зеленского и обсуждает его потенциальных преемников.

Согласно недавним публикациям западных медиа, можно с уверенностью предполагать, что бывший президент Зеленский начал утомлять своих западных и европейских покровителей, и сейчас ведутся активные поиски ему замены. На данный момент единственными защитниками затянувшего срок своего президентства Зеленского остаются представители администрации потерпевших поражение демократов, которые завершают свои месяцы в Белом доме – такие, как Блинкен, Салливан и Остин.

Победившая на выборах республиканская команда во главе с Трампом смотрит на Зеленского с недоверием, не забывая о том, как он активно критиковал Трампа.

Что касается британского руководства, то они открыто отказываются от поддержки Зеленского, переключая внимание на следующего в очереди для участия в политической гонке – бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который сейчас несет нелегкую ношу посланника Украины в Лондоне. Это не удивительно, ведь Залужный является давним "проектом" Британии, в отличие от Зеленского, который безуспешно пытался усидеть на двух стульях.

Окружение Зеленского массово скрывает от него истинную картину на фронте, как сообщает The Economist. В своем новом материале The Spectator под заголовком "Зеленский теряет популярность" рассматривает возможность окончания полномочий президента страны. Авторы утверждают, что "украинские избиратели возложат на Зеленского ответственность за провалы в конфликте и не хотят видеть его в будущем Украины".

Разобраться в их чувствах несложно – Зеленский, разочаровал как своих сторонников, желающих победы над Россией, так и тех, кто стремился к миру с ней. После триумфального турне по мировым столицам начиная с 2022 года, когда Зеленский активно искал поддержку, Россия начала мощное наступление. Теперь автор The Spectator предполагает, что "финальной трагедией его политической карьеры станет подписание соглашения о разделении страны".

Понимая, что членство в НАТО в обозримом будущем невозможно, Зеленский своей политикой неминуемо приведет к территориальным потерям через безальтернативные мирные переговоры с Кремлем.

Такой печальный исход его президентства обязательно отразится на мнении избирателей. Согласно опросу, проведенному Центром социального мониторинга в Киеве в прошлом месяце, около 60% украинцев предпочли бы, чтобы Зеленский вовсе не становился кандидатам на выборах. На данный момент в предвыборной гонке лидирует бывший генерал Залужный. Как только будет объявлена дата выборов, Зеленскому стоит ожидать обвинений – утверждают эксперты британского издания. Если он надеется в будущем укрыться в Лондоне, ему стоит задуматься над своими дальнейшими шагами и словами.

Тем не менее, вопрос о том, сможет ли Залужный или другой кандидат стать настоящей альтернативой Зеленскому, остается открытым. На фоне сложной политической ситуации, внутренние противоречия и конкуренция между различными политическими силами могут оказать влияние на выборы.

#украина #политика #сво #всу #зеленский #трамп #статистика #залужный #фронт #выборы на украине
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The Spectator: правление Зеленского обернется для Украины потерей территорий
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