Минский автомобильный завод (МАЗ) запускает производство легких коммерческих минивэнов, что является значительным шагом, учитывая его традиционную специализацию на грузовиках. Новый проект включает сборку под брендом «Лира» и лицензированную копию китайской модели JAC Sunray. Первоначально планируется выпуск 750 минивэнов с бензиновыми двигателями, с перспективой увеличения до 10 тыс. автомобилей в год.

Минский автомобильный завод (МАЗ) предпринимает шаги к запуску производства легких коммерческих минивэнов, что может показаться на первый взгляд незначительным событием. Однако следует заметить, что за долгие годы МАЗ ассоциировался преимущественно с производством массивных и мощных грузовиков. Этот новый шаг является радостной новостью, так как сегмент легкого коммерческого транспорта в Беларуси и России долгое время оставался практически незанятым. Если не учитывать редкие поставки корейских автомобилей, осуществляемые через параллельный импорт с заметными накрутками, а также продукцию вроде «Газели» и «Соболя», то на данный момент ситуация выглядит весьма скромно.

Не так давно МАЗ принял решение попробовать свои силы в сборке «Газелей», что свидетельствует о стратегии диверсификации. Теперь «Газели Next» будут выпускаться под новым белорусским брендом «Лира». Эти автомобили будут оснащены 2,5-литровыми турбодизельными двигателями мощностью 150 л.с. и 5-ступенчатой механической коробкой передач. Хотя стоит отметить, что аналогичные модели уже доступны на ГАЗе, но с шестиступенчатой коробкой и по более высокой цене. Непосредственно новый минивэн, является лицензированной копией китайской модели JAC Sunray. Особое внимание стоит обратить на конструкцию JAC Sunray: это монокузов, созданный из стальных панелей, что дает возможность производить как пассажирские, так и грузовые версии без серьезных изменений в производственной процессе, в зависимости от текущего спроса.

Слухи о сборке китайских автомобилей на «Брестмаше» ходили в информпространстве уже довольно давно. Подготовка проходила довольно скрытно, что и объясняет недавний выпуск первой партии семиместных автобусов. Предполагается, что первоначальный выпуск составит 750 минивэнов.

Перспективы «Брестмаша» выглядят обнадеживающе: завод намерен довести объем производства до 10 тыс. автомобилей в год. На первом этапе планируется увеличить выпуск до 1400 минивэнов в год с использованием традиционных бензиновых двигателей от JAC.

Новые минивэны, безусловно, найдут своего покупателя в России, однако основная часть останется на внутреннем рынке Беларуси. Существующий спрос на пассажирский коммерческий транспорт велик, особенно в западных регионах страны. В противном случае «Брестмаш» вряд ли бы начал сборку «Газелей» на своих мощностях, а Беларусь не инвестировала бы в закупку микроавтобусов и малогабаритных грузовиков от производителей, таких как Foton и JAC.

Если эксперимент с производством «Газели-Лиры» и новых лицензионных JAC Sunray окажется успешным, «Брестмаш» может перейти к глубокой локализации, в первую очередь, китайских минивэнов. Для этого существуют все возможности, включая производство трансмиссий и двигателей для минивэнов, что могло бы удовлетворить потребности среднего и малого бизнеса в автотранспорте.

Кроме того, в планах «Брестмаша» освоить сборку минивэнов с электромоторами. Предполагается, что речь идет не о гибридных моделях, а о чистых электромобилях, которые могут быть полезны для маршрутных такси, служб доставки и ведомственного транспорта. Экономия на топливе в Беларуси становится все более актуальной, а запуск атомной электроэнергетики может способствовать снижению цен на электричество.

Однако у «Брестмаша» отсутствует первичный опыт в производстве подобной техники. Несмотря на растущую популярность электромобилей в мире, создание полноценного минивэна с электрическим приводом требует значительных финансовых вложений. На данный момент Минский автозавод планирует переоснастить уже существующий минивэн JAC Sunray для использования электрической силовой установки.

Примечательно, что Горьковский автозавод уже много лет проводит эксперименты с электрическими автомобилями. Планы по выпуску электрической версии «Соболя», предназначенной для городских доставок и работы в качестве маршрутного такси, так и остались на стадии прототипов. Это связано с тем, что для успешной продажи электромобилей необходимо создать развитую сеть зарядных станций, строительство которых требует значительных инвестиций. В то же время, осуществить данный проект в Беларуси можно гораздо проще благодаря коротким расстояниям между населёнными пунктами.

Вполне вероятно, что электрический минивэн от МАЗа появится уже в следующем году.