Протяженность дороги составляет 168 км, из которых 110 км в России. Восстановление маршрута упростит транспортировку грузов между Казахстаном и Омской областью, сокращая расстояние до 272 км. В 1990-х и 2010-х годах часть инфраструктуры была разграблена и демонтирована. Несмотря на неоднократные обсуждения и интерес со стороны Казахстана, недостаток финансирования задерживает реализацию проекта.

Эта железная дорога изначально планировалась в качестве дублера Транссибирской магистрали. Строительство линии началось в середине 1960-х годов, но после распада Советского Союза проект был незамедлительно закрыт. Вопрос о восстановлении данной инфраструктуры неоднократно поднимался как в Москве, так и в Астане. Последний раз обсуждение было проведено в рамках XIII заседания совместной рабочей группы по стратегическому сотрудничеству АО «НК «ҚТЖ» и ОАО «РЖД». Однако окончательное решение по этому вопросу все еще не принято. Дорога Иртышское – Русская Поляна – Граничная – Кызыл Ту имеет протяженность 168 км, из которых около 110 км располагаются на территории России. Пять лет назад стоимость реализации этой инициативы была оценена в 100 миллионов долларов. Как подчеркивается, восстановление маршрута значительно упростит транспортировку грузов из Казахстана в Омскую область. Особенно это касается стройматериалов, таких как щебень. В результате расстояние между двумя пунктами сократится до 272 км, что в 2,5 раза меньше, чем сейчас. На сегодняшний день актуальный маршрут проходит через Петропавловск в сторону Исилькуля.

Ветка от Кокшетау (на тот момент известного как Кокчетав) до Кызыл Ту была введена в эксплуатацию в 1958 году. А в 1960 году была проложена линия от Карасука (открытой в 1916 году) до Иртышского. Примерно в середине 1960-х тупиковые станции соединили через Русскую Поляну. Эта новая железнодорожная линия задумывалась как дополнение к Транссибу, предназначенное для транспортировки грузов, в первую очередь из Кузбасса, в западные районы СССР. Однако линия никогда не была особенно загруженной.

С распадом Союза поезда практически перестали курсировать по этому направлению, и железная дорога была законсервирована. Казахстанская часть (от Кызыл Ту до государственной границы) была разграблена еще в 1990-х годах, а российскbq сегмент начали демонтировать в начале 2010-х. Тем не менее, в 2013 году вопрос о восстановлении данной железнодорожной магистрали вновь стал актуальным — в частности, эта тема обсуждалась на встрече и. о. губернатора Омской области Юрия Гамбурга и первого заместителя акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

В то время некоторые средства массовой информации сообщали о том, что в ходе переговоров было принято решение восстановить линию, по которой планировалось перевозить зерно из России в Казахстан, а щебень — в обратном направлении. Однако работы так и не начались. Через два года обсуждение темы повторилось, и вновь заявлялось, что через железную дорогу будут ежегодно перевозить до 2,5 миллионов тонн различных грузов. Но в итоге всё осталось только на уровне разговоров.

Как упоминалось выше, последний раз данная тема поднималась в конце прошлого года. Но во время визита президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан, этот вопрос, по всей видимости, не обсуждался. Напомню, что помимо встреч глав государств, состоялась также встреча председателя правления ОАО «РЖД» Олега Белозерова с главой АО «НК «ҚТЖ» Нурланом Сауранбаевым. При этом пресс-служба РЖД и другие источники не сообщали о каких-либо обсуждениях относительно восстановления железнодорожной линии Иртышское – Русская Поляна – Граничная – Кызыл Ту. Некоторые эксперты считают, что исполнение этого проекта в значительной степени зависит от нахождения источников финансирования. Прежде всего, в возрождении железной дороги заинтересованы организации Северо-Казахстанской области. Однако большую часть строительных работ необходимо будет провести на территории России. Если удастся привлечь инвесторов, готовых вложить средства в строительство, то, вероятно, Москва поддержит этот проект. Однако брать на себя основную часть расходов Российские железные дороги, похоже, не намерены, как и выделять бюджетные средства на эти цели — по крайней мере, на текущий момент.