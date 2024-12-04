На предприятии «СОЛЛЕРС Комтранс» началось производство среднетоннажных автомобилей Sollers серии TR. В присутствии Губернатора Алексея Русских и Председателя Совета директоров ПАО «СОЛЛЕРС» Адиля Ширинова с конвейера сошли первые серийные автомобили.

На этом заводе планируется ежегодный выпуск до 5 тысяч среднетоннажных грузовиков, при этом в зависимости от рыночного спроса мощность производства в будущем может увеличиться вдвое. В конце ноября 2024 года с конвейера первого цеха, занимающего 4 тысячи квадратных метров, сошли первые автомобили Sollers. Полная площадь предприятия составляет 16 тысяч квадратных метров и располагается в индустриальном парке УАЗ в Ульяновске, который был открыт в 2015 году. Договор, касающийся данного проекта, был подписан акционерным обществом «Соллерс» с региональными властями летом прошлого года, после чего начались активные работы по реализации задуманного. Новые российские грузовики с полной массой от 3,5 до 18 тонн созданы с целью замены автомобилей Isuzu, которые ранее выпускали в Ульяновске. Японская компания прекратила свое производство в марте 2022 года из-за нехватки комплектующих, а в следующем году совсем решила уйти с российского рынка.

Как сообщил председатель совета директоров ПАО «Соллерс» Адиль Ширинов, прежде японские автомобили собирались на предприятии из уже готовых комплектующих, которые поступали из-за границы, что означало просто крупноузловую сборку. Теперь же на новом заводе кабины будут вариться и окрашиваться непосредственно в России. Более того, для оптимизации логистических процессов и повышения производительности, инициатор проекта ставит перед собой задачу максимально локализовать производство Sollers TR. В ближайшее время на базе индустриального парка УАЗ планируется запустить новый завод, который займется производством систем безопасности. В том числе блоков управления, которые в стране на текущий момент не производятся.

В 2023 году компания начала серийное производство малотоннажного грузового автомобиля Sollers Argo, который оснащен механической коробкой передач, собираемой на Заволжском моторном заводе (ЗМЗ). В скором времени также начнется выпуск полноприводного пикапа Sollers ST6. В ПАО «Соллерс» подчеркивают, что нацелены на достижение лидирующих позиций в своем сегменте.

Компания была основана в 2002 году и на сегодняшний день, имея контрольные пакеты акций в ООО «УАЗ», ПАО «ЗМЗ» и других компаниях, считается одним из крупнейших производителей автомобилей в России. Производственные мощности расположены в таких городах, как Ульяновск, Елабуга, Заволжье и Владивосток. Что касается Ульяновска, то появление новых производственных объектов, по словам губернатора Алексея Русских, позитивно повлияет на экономику региона, повышая налоговые поступления в бюджет и обеспечивая рабочие места для сотен местных жителей. Что касается среднетоннажных грузовиков Sollers TR, то они представлены в пяти вариантах: 3,5 тонны, 5 тонн, 8 тонн, 12 тонн и 18 тонн. Эти грузовики выпускают с различными кузовами — бортовыми с тентом и без него, промтоварными, изотермическими, а также с холодильным оборудованием. По специальным заказам возможно дополнение грузовиков такими функциями, как установка крана-манипулятора, автогидроподъемника, эвакуатора и др. Минимальные цены на грузовики составляют: 3,5 тонн (TR35) и 5 тонн (TR50) — 4,4 млн руб.; 8 тонн (TR80) — 5,15 млн руб.; 12 тонн (TR120) — 6 млн руб.; 18 тонн (TR180) — 9 млн руб.