В ноябре 2024 года в рамках второго этапа модернизации Восточного полигона завершены важные проекты, включая строительство нового моста на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и установление рекорда по укладке рельсов: 6,5 км за 12 часов на перегоне Умбелла – Калакачан.

В рамках второго этапа масштабной модернизации Восточного полигона в ноябре 2024 года отечественные специалисты завершили целый ряд важных проектов, среди которых выделяется строительство крупнейшего нового моста на Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и установление рекорда по скорости укладки рельсов на одном из перегонов. Этот рекорд был зафиксирован в Иркутской области на участке Умбелла – Калакачан: железнодорожникам удалось уложить впечатляющие 6,5 км пути всего за двенадцать часов, осуществляя укладку с двух противоположных направлений. Предыдущий рекорд, установленный на перегоне Тында – Побожий, где за 24 часа уложили 8,1 км, продержался менее недели. Интересно, что на Байкало-Амурской магистрали за последние сорок лет лучшим достижением оставалось то, что в 1984 году бригада Владимира Бондаря уложила 5,1 км на участке Таксимо – Витим за одни сутки.

На перегоне Умбелла – Калакачан, где был установлен новый рекорд, в ходе модернизации было построено 9,7 км нового пути; уложены три стрелочных перевода, возведены шесть мостов и смонтировано более 40 км кабельных линий. Параллельно аналогичные объемы работ были выполнены на другом участке в Иркутской области в последнем месяце осени. Между станциями Марикта и Бирея появились почти 10 км вторых путей, несмотря на сложные природные условия — зимой грунты здесь промерзают на несколько метров, а летом происходит подтопление. Чтобы минимизировать риски, было установлено десять водопропускных труб и построено три моста.

В конце ноября также была сдана в эксплуатацию модернизированная линия Суринья – Кунерма, которая приросла вторым главным путем, а на перегоне Огдында – Агней появилась двухпутная вставка. В общей сложности на этих участках уложили более 17 км новых путей, восемь стрелочных переводов и двенадцать мостовых переходов, а также протянули около 90 км линий автоблокировки и связи. После завершения всех работ провозная способность линии Лена – Хани увеличится с 40 до 51 млн тонн.

В Хабаровском крае специалисты Дивизиона «Железные дороги» Нацпроектстроя занялись расширением перегона Мугуле – Мукунга на линии Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре, проходящим через Буреинский хребет. В рамках этого проекта был построен 8,4 км второй путь, два моста и три водопропускные трубы, а объем земляных работ превысил 385 тыс. куб. м.

Двунаправленное движение также было открыто на двух участках линии Междуреченск – Тайшет: между Чартыковским и Камыштой, а также на Разъезде 557 км – Кошурниково. Здесь в общей сложности уложили 27 км путей, построили два моста, один из которых через реку Канзыбу длиной 128 м, и провели 60 км контактной сети. Как и на перегоне в Хабаровском крае, объем земляных работ превысил 385 тыс. куб. м. В пресс-службе РЖД уточнили, что за первые десять месяцев текущего года на реконструкцию этой линии было выделено 25 млрд.

Также в ноябре на ключевой станции Транссиба, Шимановская, были удлинены три приемоотправочных пути, что позволит снижать необходимость маневров и принимать поезда с длиной до 71 вагона. Кроме того, был частично обновлен мост, с заменой одного из пролетов, а полное завершение реконструкции искусственного сооружения запланировано на 2025 год.

Масштабные работы также ведутся на главном перекрестке железных дорог Сибири — станции Тайшет, где уже завершено удлинение восьми приемоотправочных путей. Полное завершение всех работ ожидается в следующем году, после чего на станции станут возможными приемы составов длиной 100 вагонов. Параллельно аналогичный проект реализуется и на станции Тында. Самым крупным искусственным сооружением, построенным на Восточном полигоне в ноябре этого года, стал мостовой переход через Нюкжу длиной 392 метра. Этот объект был возведен на перегоне Талума – Дгабуль линии Хани – Тында благодаря усилиям специалистов «Бамстроймеханизации» и «Мостоотряда-43» (Дивизион «Железные дороги» Нацпроектстроя).