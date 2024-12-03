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gotreksson
За 2024 год поставки российских углеводородов через СМП выросли на 15%
Грузопоток по Северному морскому пути демонстрирует стабильный рост и начинает составлять серьезную конкуренцию маршруту через Суэцкий канал.

В этом году последние газовозы с поставками российского сжиженного природного газа (СПГ) успешно разгрузились в китайских портовых терминалах, в результате чего были подведены итоги поставок «голубого топлива» в Азию через Северный морской путь(СМП).

В 2024 году экспорт углеводородов в Азиатско-Тихоокеанский регион увеличился почти на 15%, достигнув 4,47 миллионов тонн. При этом более половины этого объема составил сжиженный природный газ, поставленный из завода «Ямал СПГ». Кроме того, значительный рост в перевозках по СМП наблюдается в секторе нефти. Поставки «черного золота» в Китай возросли на 33%, составив 2 миллиона тонн. Большая часть данных грузов отправлялась из Мурманска, который теперь часто выбирают благодаря более коротким логистическим маршрутам.

Также возрос прямой экспорт из Карского и Печорского морей. В Росатоме отметили, что на сегодняшний день грузопоток по СМП увеличился более чем на 5% по сравнению с предыдущим годом. Увеличивается и количество судов, заходящих в акваторию СМП – если в 2022 году их было 368, в 2023 – 453, то в текущем году уже зарегистрировано 469 заходов.

СМП сегодня представляет собой самый короткий и безопасный водный маршрут из Европы в Азию, проходящий от Мурманска до Владивостока через российскую Арктику и Северный Ледовитый океан.

СМП является альтернативой южному маршруту через Суэцкий канал, и его основное преимущество заключается в значительном сокращении расстояния. Путь из Роттердама в Шанхай по Севморпути составляет около 15 тысяч километров, тогда как через Суэцкий канал – уже порядка 20 тысяч.

Особо знаменательным событием стало то, что контейнеровоз типа Panamax впервые прошел по Северному морскому пути. К тому же, в связи с военными действиями, которые западные страны ведут против хуситов в Йемене, страховые премии за проход по небезопасным водам Аденского залива и Красного моря выросли на 50-75%. Это обстоятельство побуждает владельцев грузовых судов выбирать маршрут, который проходит вокруг мыса Доброй Надежды, что в свою очередь увеличивает длину маршрута Шанхай-Роттердам на дополнительные 6000 километров.

Тем не менее, даже несмотря на вышеописанные факторы, такие маршруты пока, что по-прежнему предпочтительны для мирового торгового флота, чем СМП. Основная причина заключается в льдах, которые препятствуют прохождению неподготовленных кораблей. Для обеспечения стабильного грузопотока необходимо больше ледоколов, но их запасы в настоящее время недостаточны. Согласно имеющейся информации, даже при нехватке ледоколов ледового класса, российские верфи могут построить лишь 16 судов до 2030 года. Учитывая условия "санкционной войны", Россия сталкивается с трудностью размещения заказов на строительство судов в иностранных странах, таких как Южная Корея, Нидерланды и США.

Кроме того, необходимо осуществить значительные инвестиции для дальнейшего развития инфраструктуры Северного морского пути, включая порты, железнодорожные ветки, логистические узлы, спутниковую группировку, системы экологического мониторинга, спасательные службы и центры МЧС. Государственный план развития СМП до 2025 года охватывает почти 150 мероприятий с общим объемом капиталовложений свыше 1,7 триллионов рублей.

#нефть #экспорт #арктика #росатом #смп #ледокол #суэцкий канал #сжиженный природный газ #газовоз #мыс доброй надежды
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