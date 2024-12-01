Ведомости СПб: архитектурно-строительное бюро Ingmar Architects (ООО «Ингмар АСБ») предложило построить в Финском заливе рядом с «Лахта центром» и «Газпром Ареной» в Санкт-Петербурге новый небоскреб. Здание предлагается разместить прямо в воде, об этом журналистам рассказал автор проекта и архитектор Ингмар Витвицкий во время открытия Архитектурной биеннале 2024.

В сердце Санкт-Петербурга, рядом с «Газпром Ареной», архитекторы представили необычный проект небоскреба, который обещает не только изменить облик города, но и стать образцом экологического сознания зданий. Идея возведения 500-метрового здания-острова из списанных танкеров уже привлекла внимание общественности и экспертов в области архитектуры.

И первое, на что обращает на себя внимание – это использование списанных танкеров в качестве основы для строительства. Эта инновационная концепция позволяет не только дать вторую жизнь списанным морским гигантам, но и значительно сократить расходы на традиционные строительные материалы. Кроме того, само сочетание современного дизайна с индустриальными элементами создаст удивительное архитектурное сочетание. Что касается внешнего вида, здание обещает стать настоящей достопримечательностью города. Архитекторы планируют использовать ткань, полученную из переработанных пластиковых бутылок, что бы добавить дополнительный элемент устойчивости к проекту.

Энергетическая эффективность – еще один важный аспект этого проекта. Небоскреб будет оснащён солнечными батареями, которые позволят полностью обеспечить его электрическими потребностями за счет возобновляемых источников энергии. Более того, в здании будет внедрена система опреснения соленой воды из Финского залива. Это значит не только независимость от городских сетей водоснабжения, но и решение проблемы с недостатком пресной воды для будущих жителей небоскреба.

Логистика тоже продумана до мелочей: на крышах танкеров уже предусмотрены вертолетные площадки, что даст возможность быстрого доступа к высотному зданию. А новый мост соединит здание-остров с Крестовским островом — это создаст удобное транспортное сообщение и привлечет туристов.

Архитекторы стремятся сделать разработку максимально демократичной и открытой для общественных обсуждений — каждый желающий сможет внести свои предложения по дизайну или функционалу здания.