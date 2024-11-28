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gotreksson
В России заметно начали дешеветь китайские автомобили с пробегом
В последние годы китайские автомобили с пробегом активно завоевывают российский рынок вторичных автомобилей. Хотя их количество всё ещё значительно меньше, чем у отечественных и европейских машин, предложения б/у китайских автомобилей увеличились на 40% в октябре 2023 года.

В последние пару лет китайские автомобили с пробегом заняли заметное место на российском рынке вторичных автомобилей. Несмотря на то что машин китайских марок на вторичном рынке пока не так много (примерно в четыре раза меньше, чем отечественных и европейских), их количество растет с впечатляющей скоростью. В октябре этого года число предложений по б/у китайским машинам возросло почти на 40%.

Интересно, что подержанные автомобили китайских брендов демонстрируют свою собственную конкуренцию. Например, модель Монжаро, выпущенная под брендом Chery, рассматривается не только конкурентом автомобилям из Кореи, но и своего земляка — Haval F7x. В результате такого соперничества цены на б/у китайские автомобили начали снижаться: средняя цена трехлетних машин упала на 19,1%. На данный момент стоимость большинства предложений составляет примерно от 1,95 до 1,99 миллиона рублей, что является усреднённой цифрой. Но несмотря на жесткую конкуренцию, интерес к китайским кроссоверам остается высоким. Вероятно, доля китайских автомобилей на вторичном рынке будет продолжать расти. Основными факторами этого являются увеличение продаж новых автомобилей из Китая и активное развитие электрической мобильности в самой стране. Это может привести к тому, что более старые модели с двигателями внутреннего сгорания будут продаваться за границу, возможно, даже по более низким ценам, чем они стоили на внутреннем рынке.

На данный момент на российской «вторичке» преобладают китайские машины, которые были ввезены новыми, затем перепроданы. Ожидаемо, что на первом месте по популярности оказалась компания Chery — её доля составляет 22% всего рынка. Самой продаваемой моделью стал Chery Tiggo 2 (Т11), который занимает 6,1% от общего объема. Это уже не новая модель, выпущенная в 2005-2008 годах, с известными проблемами, включая плохую коррозию кузова и трудности с ремонтом мотора.

На втором месте находится Geely с 21,6% рынка. Наибольшим спросом пользовались модели Монжаро и Coolray, которые пользуются высокой популярностью среди российских водителей, несмотря на возможные недостатки. Доля продаж Монжаро составляет 4,6%, а Coolray — 4,4%.

Третьим по популярности стал Lifan с долей в 10,3%. Модели Solano и Х60 также отличаются высокой степенью поломок и претензий со стороны владельцев.

В октябре текущего года самые продаваемые модели оказались Chery Tiggo 2, Geely Coolray и Haval Jolion. Это указывает на то, что рынок б/у авто в России постепенно становится самостоятельным и прибыльным сегментом, с ростом объемов продаж на 15% — это эквивалентно 2,5 миллиона сделок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Однако количество автомобилей, таких как Chery Tiggo 2, на вторичном рынке может уменьшиться. Теперь старые автомобили, выпущенные в период 2005-2014 годов, поступают на вторичный рынок в основном через программы трейд-ин от китайских дилеров, предлагая владельцам сумму, значительно ниже их реальной стоимости на рынке. Это создает большие прибыли для «перекупщиков» с минимальными рисками.

Существует предположение, что в ближайшее время такие сделки могут обложить дополнительным налогом, что может кардинально изменить или даже закрыть программу трейд-ин.

Кроме того, наблюдается рост случаев приобретения б/у автомобилей за границей для ввоза в Россию. Эта тенденция автомобилей будет учащаться, причем большинство из них поступит из Китая, Кореи и Японии, в то время как на вторичном рынке не хватает немецких и японских моделей. В ближайшее время ожидается снижение количества б/у китайских автомобилей (за исключением премиум-моделей), что связано с избытком предложения на рынке. Однако спрос на автомобили до трех лет только растет.

Примечательно, что статистика показывает, что около 30% владельцев новых автомобилей стремятся продать свои машины в возрасте не более 1,5-2 лет. Учитывая, что массовый интерес к китайским автомобилям в России начался во второй половине 2023 года, можно ожидать активные продажи б/у моделей, таких как Джолион, Монжаро и Хавал F7, в начале 2025 года.

#новости #статистика #geely #chery #haval #китайские авто #авторынок россии #автоновости #trade-in #б/у авто
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