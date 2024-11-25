Многомиллиардный проект направлен на возрождение и массовую культивацию этой уникальной культуры, способной обеспечить продовольственную безопасность и разнообразие рациона. Учитывая растущий интерес к здоровому питанию и функциональным продуктам, амарант имеет все шансы стать важным игроком на продовольственном рынке.

Многообещающий многомиллиардный проект был запущен три года назад, с планами ввести первую очередь в эксплуатацию в 2022 году. Однако, из-за ряда обстоятельств сроки реализации пришлось пересмотреть. Наконец, в ноябре 2024 года на севере Воронежской области, в особой экономической зоне промышленно-производственного типа «Центр» (Новоусманский район), при участии губернатора Александра Гусева, открылся завод по глубокой переработке амаранта.

По словам Олега Шарыкина, Председателя Совета Директоров ООО «Научно-производственный холдинг "АмарантАгро"», данный завод стал первым в своём роде в мире. Он отметил, что на производстве будет задействована уникальная патентованная технология обработки зерна, разработанная российскими специалистами специально для этого проекта. Одной из её ключевых особенностей стало сохранение полезных биологически активных веществ. Мощность первой производственной линии, запуск которой потребовал инвестиций в размере 1,5 миллиарда рублей, составляет 6000 тонн. Но это лишь начальный этап. В 2025 году планируется завершение второго этапа, что позволит удвоить годовой объем переработки. Завершить этот амбициозный проект планируется к концу десятилетия, доведя мощность завода до 180 тысяч тонн.

Важно подчеркнуть, что при строительстве комплекса в основном использовалось российское оборудование, доля иностранного импортного оборудования не превысила 10%. Вся продукция — будь то высокобелковая мука, крупа, растительное масло, хлеб, гранола или батончики — будет производиться из собственного зерна, выращиваемого в нескольких регионах страны.

Интересно, что амарант, когда-то был в ходу у ацтеков и инков, и совсем недавно считался полузабытой культурой. Однако в некоторых странах его начали заново активно культивировать. Эта культура уникальна высоким содержанием сквалена (до 8%), что делает её мощным стимулятором иммунной системы. По этой причине продовольственная комиссия ООН объявила амарант перспективной культурой, которая будет играть важную роль в обеспечении продовольствием населения планеты в 21 веке.

Специалисты холдинга «АмарантАгро» на протяжении последних нескольких лет активно исследуют питательные и лечебные свойства продуктов из амаранта. Их работа включает как селекцию, так и культивацию этой культуры, а также современную переработку. Ученые также занимаются разработкой новых технологий для создания продуктов функционального питания.

Запуск нового предприятия с его неограниченными перспективами будет иметь огромное значение для развития сельскохозяйственного сектора России, пищевой промышленности и экономики в целом. После достижения полной мощности «АмарантАгро» станет одним из крупнейших налогоплательщиков Воронежской области и создаст множество рабочих мест для местных жителей. В свою очередь, власти региона выразили готовность оказывать проекту всестороннюю помощь и поддержку.

С учетом возрастающего интереса к здоровому питанию и функциональным продуктам, перспектива спроса на товары, производимые на новом заводе, выглядит весьма обнадеживающей. Более того, наличие собственного сельскохозяйственного производства будет гарантировать стабильное качество и доступность сырья для переработки, что в свою очередь снизит зависимость от колебаний внешних рынков.

Компания «АмарантАгро» также планирует вовлечение местных фермеров в процесс производства амаранта, что позволит диверсифицировать источники дохода для сельского населения и поднимет интерес к этой культуре на уровне в регионе. Эксперты считают, что успех данного проекта может послужить примером для других инициатив в агропромышленном комплексе России. Учитывая, что амарант является питательной альтернативой традиционным злакам, можно ожидать, что его популярность будет расти, а спрос на продукты из него, такие как высокобелковая мука и масла, будет только увеличиваться.