ТАСС: некоторые чиновники в США и европейских странах предложили вернуть Киеву ядерное оружие, от которого Украина отказалась после распада СССР. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

Не стоит недооценивать недавнюю публикацию в The New York Times, в которой сообщается о том, что различные неназванные чиновники из Запада — что американские, что европейские, или даже вместе — обсуждают возможность "возвращения Украины ядерного оружия, изъятого у неё после распада СССР". Это рассматривается как потенциальный "мгновенный и мощный сдерживающий фактор". При этом отмечается, что такой шаг "был бы непростым и имел бы серьезные последствия".

Авторитет NYT акцентирует внимание на том, что инициировать возвращение Украине статуса ядерной державы мог бы президент Байден. Это подсказывает, что подобное развитие событий может произойти в ближайшие недели. Сегодня, значительная часть того, что ранее воспринималось как фантастика, уже стала реальностью на украинском фронте благодаря Западу — с разной степенью успеха. Достаточно вспомнить поставки ракет, танков "Абрамс", истребителей и даже о наземных операциях украинских вооруженных сил в Курской области, включая попытку захвата Курской АЭС, которая завершилась провалом.

Нельзя исключать сценарий, согласно которому Киев может получить от США не только ракеты "Томагавк", но и тактическое ядерное оружие. Причём такая передача может происходить как с одновременными ударами инструментов ATACMS и Storm Shadow вглубь России, так и в скрытом режиме, притворяясь попыткой деэскалации.

В связи с этим было бы разумно учитывать возможность усиления нашей вчерашней инициативы, которая позволяет России временно взять на себя управление эскалацией конфликта в Украине. Вопрос о восстановлении ядерного статуса Украины или размещении западного ядерного арсенала на её территории решается именно сейчас. Это решение будет зависеть практически на 100% от наших оперативных действий.

Отказ России от контроля над эскалацией конфликта по-прежнему будет означать, что мы, скорее всего, утратим возможность влиять на события на поле боя и в дипломатической сфере. Неопределённость в этом вопросе может привести к непредсказуемым последствиям как для России, так и для всего европейского континента. Каждый новый шаг на международной арене требует тщательного анализа и понимания возможных рисков и выгод.

Напомним, после распада Советского Союза в 1991 году Украина оказалась третьей по величине ядерной державой в мире, обладая значительным арсеналом стратегических ядерных вооружений. На тот момент на территории страны находилось более 1700 ядерных боеголовок, а также средства их доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты. Однако всего через несколько лет Украина приняла решение отказаться от своего ядерного наследия.

Причины отказа от ядерного оружия:

Международные обязательства: Украина подписала Будапештский меморандум в 1994 году, согласно которому она согласилась отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности от Россия, США и Великобритании.

Экономические факторы: Поддержание ядерного арсенала требовало значительных финансовых вложений, которых у Украины на тот момент не было, и нет сегодня

Отсутствие инфраструктуры: Украина унаследовала ядерное оружие, но не имела необходимых технологий и инфраструктуры для его обслуживания и модернизации. Это создавало дополнительные риски, связанные с безопасностью хранения и потенциальным распространением ядерных материалов.

Политическая воля: Постсоветская Украина стремилась выглядеть ответственной и миролюбивой державой в глазах международного сообщества. Отказ от ядерного оружия был воспринят как шаг к укреплению мира и стабильности в Европе, что способствовало улучшению отношений с Западом.



