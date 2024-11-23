Дональд Трамп заявил о значительном запасе нефти в США и о намерении изменить климатическую и энергетическую политику, включая выход из Парижского соглашения. Олег Дерипаска предположил, что победа Трампа может снизить цены на нефть до 50 долларов за баррель, возможно даже до 40 долларов, что может ослабить Россию в конфликте на Украине. Однако аналитики указывают на множество факторов, мешающих этому, включая нужные цены для рентабельности бурения и текущие ограничения на кредитование в нефтяной отрасли.

После окончательных результатов выборов 6 ноября Дональд Трамп заявил о том, что в Соединенных Штатах «имеется больше жидкого золота, чем в любой другой стране мира».

По информации, представленной газетой The New York Times, его команда уже разработала ряд указов, касающихся климата и энергетической политики. В их числе – намерение выйти из Парижского соглашения по климату и упразднить отделения в правительственных структурах, занимающиеся вопросами снижения загрязнения окружающей среды. Как отметил миллиардер Олег Дерипаска, победа Трампа на выборах может повлечь за собой снижение цен на нефть до 50 условных единиц за баррель. Западные эксперты предполагают, что Трамп способен обрушить цены на нефть до 40 условных единиц за баррель, чтобы лишить Россию финансовых ресурсов для ведения конфликта на Украине.

Тем не менее, даже если у Трампа есть такое намерение, этого недостаточно, поскольку на практике есть множество факторов, препятствующих достижению этой цели.

Согласно ежеквартальному отчету Федеральной резервной системы по энергетическому сектору в Далласе, для рентабельного бурения новой скважины необходимо продавать сырье по цене, составляющей 64 условные единицы за баррель. Аналогичные данные представила и Комиссия по энергетике Канзаса. В настоящее время нефтяные компании в США, планируя свою деятельность, ориентируются на ценовые прогнозы на нефть в диапазоне от 67 до 70 условных единиц за баррель в 2025 и 2026 годах.

В рамках политики ESG, которая реализуется в банковском секторе при президенте Джо Байдене, произошло сокращение кредитования добычи ископаемых ресурсов в США. На фоне оптимистичных прогнозов, озвученных сторонниками ESG и альтернативной энергетики, руководство нефтяных компаний приняло решение увеличить дивиденды для акционеров вместо того, чтобы вкладывать средства в новое бурение.

Чтобы отменить некоторые нормы ESG и возобновить кредитование нефтяной отрасли, потребуется время. Кроме того, в текущих условиях невозможно заставить частные компании снижать цены на нефть и работать в убыток.

В США нет государственных нефтедобывающих компаний, что делает директивное снижение цен невозможным.

Стоит отметить, что первая каденция Дональда Трампа совпала с резким ростом добычи нефти из сланцевых пластов. Однако же, как сообщает газета The Wall Street Journal в марте 2023 года, пик «сланцевой революции» был достигнут ещё в 2020 году, и большинство лучших сланцевых месторождений уже вовлечены в разработку. И, ситуация, когда за десятилетие добыча нефти в США удвоилась, скорее всего, не повторится.

Международное энергетическое агентство заявило, что в 2021 году США добыли более 700 миллионов тонн нефти, в то время как в России этот показатель составил 515 миллионов тонн, а в Саудовской Аравии – сопоставимые цифры.

США стали лидерами по производству нефти благодаря внедрению технологий сланцевой добычи, однако данный процесс требует постоянных финансовых вложений. В то время как традиционная нефтяная скважина может эксплуатироваться в течение многих лет, сланцевая скважина быстро забивается, и требуется постоянная интенсификация её разработки. Каждый раз это становится всё более затратным, что приводит к росту себестоимости добычи по мере выработки месторождения.

Рост расходов на добычу нефти в США может быть обусловлен разработками на федеральной территории. В 2023 году на федеральных землях было добыто около 12% от общего объема нефти, а если включить добычу на шельфе, этот показатель возрастёт примерно до 26%.

Администрация Джо Байдена сократила объемы продажи прав на аренду федеральных земель, увеличила обязательные процентные взносы и требования по залогу для добычи нефти на этих территориях. В первые три года правления Дональда Трампа было выдано более 4000 разрешений на бурение на федеральной земле, в то время как в аналогичный период правления Байдена было выдано чуть более 1400 новых разрешений.

Если Дональд Трамп значительно увеличит выдачу разрешений на бурение, в том числе на Аляске, это не приведет к мгновенным результатам. Новые месторождения требуют много лет для освоения и разработки. Чистая прибыль от новых скважин начнет поступать лишь к концу четырехлетнего президентского срока Трампа. Следовательно, ожидания резкого падения цен на нефть лишены оснований.