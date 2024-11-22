В Москве планируется строительство новой автодороги, которая соединит Ленинградское шоссе с Третьим транспортным кольцом (ТТК) через 3-ю Магистральную улицу.

В российской столице планируется строительство новой автодороги, которая соединит Ленинградское шоссе с Третьим транспортным кольцом (ТТК) через 3-ю Магистральную улицу. Этот маршрут, который значительно улучшит транспортное сообщение в мегаполисе, пройдет с севера на юг, начиная от станции метро «Войковская» и далее вдоль путей Московского центрального кольца (МЦК) до многофункционального делового комплекса «Москва-Сити».

По предварительным расчетам, на реализацию данной масштабной инициативы потребуется около 150 миллиардов рублей (это примерно 6,6 миллиарда за каждый километр). Высокая стоимость проекта объясняется необходимостью переноса множества коммуникаций и сложными условиями работ в условиях плотной городской застройки. Будет предусмотрено от четырех до шести полос для движения, а общая длина дороги вместе с развязками составит 22,5 километра. Реализация этого дорогостоящего проекта планируется в рамках государственно-частного партнерства, что предполагает платный проезд по новому маршруту. В ближайшее время, столичные власти начнут рассматривать заявки от потенциальных инвесторов и определят победителей первого этапа. Существует вероятность, что в следующем году после окончания конкурса будет выбран концессионер для заключения договора, а само строительство займет приблизительно пять лет.

Скорее всего, новая дорога станет продолжением недавно анонсированного маршрута, который соединит Ленинградское шоссе в районе станции «Балтийская» с Московским скоростным диаметром, проходя вдоль путей МЦК в противоположном направлении. Ожидается, что наиболее сложной частью этого проекта станет строительство развязки в районе Лихоборской набережной. Новый маршрут, вероятно, будет бесплатным, и его создание, по замыслу властей, поможет разгрузить Большую Академическую улицу, на которой пробки стали привычным явлением, даже в выходные дни.

Что касается платных автодорог, то помимо указанной магистрали, городские власти планируют привлечь частные инвестиции для строительства 11-километровой трассы от улицы Трофимовой до Севастопольского проспекта. Этот маршрут свяжет промзону ЗИЛ с южными и юго-западными направлениями, минуя ТТК. Общая стоимость этого проекта составляет 30,5 миллиарда рублей.

Также запланировано строительство ещё одного объекта на северо-западе столицы, соединяющего улицы Свободы и Живописную, на что потребуется 52 миллиарда рублей. Глава города Сергей Собянин отметил, что появление новых дорог значительно повысит транспортную доступность для жителей девяти округов Москвы, где проживает более 1,3 миллиона человек. Тем не менее, не все жители столицы одобряют предстоящие строительные проекты. Местные жители и экологи уже выразили свою тревогу по поводу некоторых инициатив. В частности, критики считают, что реализация 30-миллиардного проекта может привести к уничтожению зеленых насаждений в парке. А дорога между Свободой и Живописной пройдет по охраняемой природной территории, что, по их мнению, противоречит действующему законодательству. В свою очередь, представители городских властей заверили, что все мнения граждан будут учтены до утверждения окончательных проектов.