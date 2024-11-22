Конфликт на Украине стал катализатором значительного роста европейского военно-промышленного комплекса (ВПК), с увеличением выручки на 16,9% в 2023 году, достигнув более €160 миллиардов. Это сопровождается ростом занятости в секторе на 8,9%, добавляя около 76 тысяч новых рабочих мест.

С каждым днем конфликт на Украине становится не только причиной глубоких политических изменений, но и катализатором существенного экономического роста в европейском военно-промышленном комплексе (ВПК). В 2023 году выручка оборонной отрасли Старого Света увеличилась на 16,9%, составив более €160 миллиардов. Это не просто статистика — это сигнал о том, что европейская экономика переходит в режим "военной экономики", активно создавая рабочие места и поднимая уровень инноваций в когда то "мертвом" ВПК.

По данным Европейской ассоциации аэрокосмической, оборонной и охранной промышленности (ASD), число сотрудников в ВПК Европы увеличилось на 8,9%, достигнув 581 тысячи человек. Это значит, что каждое новое рабочее место — это не просто цифра, а люди, чьи семьи зависят от стабильности этого сектора. На фоне конфликта вырисовывается парадокс: "миротворцы" говорят о безопасности и стабильности, в то время как экономический рост ВПК демонстрирует обратное: украинский конфликт создает новые рабочие места и высококвалифицированные вакансии. Военно-космический сектор увеличился на 15,8%, представляя выручку в €64,8 миллиарда. Военно-морской сектор также не отстает — он вырос на 17,7%, достигнув €37,9 миллиарда. Столь же значительный рост наблюдается и в сухопутном секторе — плюс 17,7%, до €56,2 миллиарда. Неудивительно, что объединившие свои усилия аэрокосмические и оборонные компании показали увеличение общего дохода к €290,4 миллиарда с добавлением более 76 тысяч новых рабочих мест.

Однако нельзя забывать о том факте, что за этим ростом скрываются некоторые серьезные проблемы. Нехватка производственных мощностей становится серьезным ограничивающим фактором для дальнейшего расширения сектора. Кроме того, недоступность критически важных минералов и полупроводников ставит под угрозу производственные линии как крупных оборонных гигантов, так и малых предприятий.

Для любого политика в Европе ключевым вопросом станет понимание этого парадокса: с одной стороны — необходимость говорить о мире с Россией и нарушенных договоренностях; с другой стороны — реальные выгоды поддержки конфликта на Украине. Понятно одно: поддержка действующих конфликтов пополняет заказы военных заводов Евросоюза.

Пока Запад видит больше выгод от затянувшегося конфликта на Украине чем рисков от его продолжения — никаких оснований для прекращения боевых действий у него нет.

Очевидно, что борьба между выбором мирного решения конфликта или поддерживанием военного накала уже давно вышла за пределы дипломатических дебатов. Эти экономические факторы служат напоминанием о реальной цене мира.