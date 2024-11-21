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gotreksson
Минюст США требует от Alphabet продать браузер Chrome
Антимонопольное дело против компании Alphabet (владельца Google) набирает обороты после решения о незаконной монополизации рынка интернет-поиска и рекламы. Google тратит миллиарды на поддержание своего доминирования, контролируя около 90% рынка поиска.

Согласно заявлению, ведомство обратилась к судье округа Колумбия с этой просьбой после того, как в августе было принято решение о незаконной монополизации компанией Google рынка интернет-поиска и сопутствующей рекламы. Этот прецедент стал основой для дальнейшего судебного разбирательства в рамках антимонопольного дела против Alphabet(холдинговой компании управляющей компанией Google Inc и её дочерними структурами).

Согласно материалам судебных процессов, Google выделяет огромные средства для поддержания своей доминирующей позиции в области поиска. В 2021 году компания заплатила производителям программного обеспечения и электроники порядка 26,3 миллиарда долларов – это примерно равняется прибыли Google от рекламы в поисковой системе за двухмесячный период. Благодаря таким затратам, Google стал стандартным поисковиком в популярных браузерах, таких как Safari и Mozilla, а также на устройствах Samsung и других. В результате на сегодняшний день Google контролирует около 90% рынка интернет-поиска. Браузер Chrome, безусловно, занимает ведущие позиции на глобальном рынке, охватывая примерно 65% в сегменте как десктопных, так и мобильных устройств. Однако на планшетах его доля немного ниже: 48% у Chrome по сравнению с 36% у Safari. В Соединенных Штатах Chrome имеет долю рынка меньше, чем в целом по миру, составляя около 50%. 

Тем не менее, браузер не является единственным объектом пристального внимания антимонопольных органов. Им также предстоит решать вопросы, касающиеся лицензирования данных и регулирования технологий искусственного интеллекта. Alphabet, в свою очередь, утверждает, что предлагаемые ограничения могут негативно сказаться на пользователях и разработчиках, тем самым нарушая принцип свободной конкуренции.

В связи с вышеописанными обстоятельствами, антимонопольное дело против Alphabet набирает обороты и привлекает внимание не только законодателей, но и широкой общественности. Ведомства, занимающиеся защитой конкуренции, ищут способы ограничить чрезмерное влияния технологических гигантов на рынок, а также обеспечить более справедливые условия для мелких и средних компаний.

Одним из ключевых аспектов данного дела становится необходимость изучения последствий доминирования Google в сфере технологий. По мнению экспертов, существующее положение дел может препятствовать развитию новых решений и услуг, так как начинающие компании попросту могут не иметь шансов на успешную конкуренцию с гигантом. Это создает неблагоприятные условия для предпринимателей и стартапов, ограничивая выбор для пользователей.

Аналитики подчеркивают важность внедрения регуляторных мер в отношении технологий искусственного интеллекта. В условиях быстрого прогресса в этой области необходимо рассмотреть как использование ИИ может повлиять на конкурентоспособность и рыночные позиции компаний. Alphabet активно применяет искусственный интеллект в своих продуктах, однако такие технологии также могут стать предметом контроля со стороны властей — для защиты интересов пользователей и соблюдения этических норм.

#новости #google #mozilla #safari #alphabet #монополия #минюст #судебная тяжба #браузер chrome #интернет-поиск
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