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gotreksson
"Газпром" построит новый газопровод Волхов – Мурманск – Белокаменка
Правительство поручило компании «Газпром» построить газопровод Волхов – Мурманск своими силами, следует из постановления кабмина, подписанного премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Изначально газопровод задумывался как совместный проект с "Новатэком", который также должен был стать важной частью "Мурманского СПГ". Однако внешние санкции и ухудшение финансовых показателей "Новатэка" вынуждают пересмотреть эти планы и передать бразды правления именно "Газпрому". Более того, с 2025 года в "Газпроме" ожидают отмены дополнительных налогов на добычу, что приведет к увеличению средств, которые можно будет инвестировать в новые проекты. Этот шаг, вместе с тем, укрепляет позицию "Газпрома" как самого значимого инвестора в российскую экономику, что подчеркивает его важное место в инфраструктурном развитии страны.

Строительство газопровода с запрашиваемой мощностью в 41,2 миллиарда кубометров станет настоящим вызовом для компании, требующим значительных вложений (точная сумма пока не раскрыта). Однако его создание крайне важно по двум основным причинам.

Во-первых, газопровод обеспечит ресурсами будущий "Мурманский СПГ", мощность которого планируется от 13,6 до 20,4 миллиона тонн в год. Особенностью этого проекта является то, что в отличие от его аналогов в Ямало-Ненецком автономном округе, здесь не понадобится специализированный флот класса Arc7. Этот аспект сыграет важную роль в более быстрой реализации проекта, в то время как "Арктик СПГ-2" из-за нехватки судов этого класса уже длительное время ожидает своей очереди на запуск.

Во-вторых, газопровод – ключевой элемент долгожданной газификации Мурманской области, которая до сих пор остается вне газовой сети. Это создает серьёзные преграды для социально-экономического развития региона и негативно сказывается на экологии. Несмотря на то что Мурманская область и не находится в сложных климатических условиях Восточной Сибири, отсутствие газа тормозит рост и развитие местной инфраструктуры.

Проект газопровода Волхов – Мурманск – Белокаменка, хоть и запоздал, постепенно начинает обретать реальные очертания. Это не просто строительный проект, а шаг в сторону преобразования, который может изменить экономическую реальность региона и улучшить его экологическую ситуацию.

#газпром #арктика #новатэк #газопровод #мурманск #арктик спг-2 #мурманская область #волхов #белокаменка #инфраструктур
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