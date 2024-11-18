Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала статью The New York Times, в которой говорилось, что Джо Байден одобрил использование ракет ATACMS против российских и северокорейских сил в поддержку украинских войск. Она отметила, что президент России Владимир Путин уже высказался по этому поводу, подчеркнув, что НАТО контролирует использование этих ракет.

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ, прокомментировала недавнюю публикацию в The New York Times, в которой утверждается, что Джо Байден якобы дал зелёный свет на использование ракет ATACMS против российских и северокорейских сил для защиты украинских войск в Курской области. "Президент уже высказался по этому вопросу," — отметила она.

12 сентября Владимир Путин подробно разъяснил ситуацию. Он подчеркнул, что ракеты, могут использоваться украинскими Вооружёнными силами, возможно лишь при наличии разведывательных данных от натовских спутников. Только страны НАТО имеют возможность вносить полётные задания в эти ракетные системы. Это означает, что обсуждение разрешений Киеву со стороны Запада — всего лишь фасад, за которым скрывается главное решение, принимаемое Западом: участвовать ли ему напрямую в военном конфликте с Россией. Президент России ясно дал понять, что если это решение будет принято, "это будет означать прямое участие стран НАТО, Соединённых Штатов и европейских государств в войне на Украине". И это, безусловно, коренным образом изменит саму природу конфликта.

Согласно американским заявлениям, удары ATACMS производятся "для защиты украинских сил в Курской области". Таким образом, США фактически подтверждают тренд на перенос боевых действий на глубину международно признанной территории России. Это ещё раз подчеркивает, что намерение нанести стратегическое поражение России остаётся не только в стратегических планах, но и в публичной повестке Вашингтона.

Теперь, когда выборы президента США позади, и рост эскалации на настроения избирателей Демократической партии уже не оказывает влияния, Вашингтон готов переходить к новым шагам. Причём это касается не только противодействия "миротворческим усилиям" Дональда Трампа. Важно не идеализировать нового президента и его команду: они не раз заявляли, что в случае отказа России от "мирного предложения" новая администрация будет наращивать поставки оружия в Киев.

Примером преемственности американской политики служит увеличение военных расходов среди европейских членов НАТО, которое началось в 2016 году, когда Трамп занял пост президента. Байден лишь установил планку в 2% от ВВП для стран-членов альянса. В целом по российскому направлению в США сложился прочный двухпартийный консенсус. Контролируемая республиканцами Палата Представителей одобрила по просьбе Байдена пакет военной помощи Украине на сумму более 60 миллиардов долларов, и Трамп также поддержал это решение.

Как же Россия ответит на применение дальнобойных ракет на своей территории. Как заявил Путин в сентябре: "Учитывая изменение самой сути конфликта, мы будем принимать соответствующие решения в зависимости от угроз, которые будут возникать".

Сейчас, у России остаётся полная свобода маневра в плане ответных действий и применения собственных ракетных систем. Однако главное заключается не в этом. Президент РФ акцентировал внимание на том, что это изменит саму суть конфликта.

Иными словами, операция, которая до настоящего времени характеризовалась точечными ударами и ограниченным арсеналом вооружений, с "неприкасаемым руководством в Киеве", а также с постоянным потоком западных гостей в украинскую столицу, может закончиться. Начнётся совершенно новая история, и её последствия могут оказаться кардинальными, изменив правила игры и расклад сил уже не только в этом конфликте.