Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
Российский кроссовер Хcite X-Сross 8 начал поступать к дилерам
Модель выделяется внушительными размерами (4,74 м в длину, 1,86 м в ширину и 1,7 м в высоту) и тремя рядами сидений для семи человек. Кроссовер оснащён турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой коробкой-роботом.

Для любителей городских кроссоверов появилась возможность приобрести новинку — X-Cross 8. Эта машина является отечественным продуктом и выделяется интересными характеристиками. Интригует тот факт, что это первая партия автомобилей, собранных на новом автосборочном заводе «Автозавод Санкт-Петербург». Идея о создании этого кроссовера давно витала в воздухе, но только недавно одна из крупных компаний согласилась оказать поддержку в виде поставок машинокомплектов, обучения персонала и оборудования. Официальные продажи должны были стартовать 28 октября, но фактически автовозы с кроссоверами начали поступать к дилерам всего пару дней назад.

По мере появления информации, возникает вопрос: насколько же удачным окажется приобретение Хcite X-Cross 8, который обладает характеристиками, схожими с одним из новых автомобилей из Поднебесной, хотя и отличается дизайном и внешним обликом. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, так как процесс сборки только начинается, и еще не известна даже цена на все четыре комплектации Хcite X-Cross 8. Однако можно с уверенностью сказать, что в процессе тестирования разработчик устранил множество недостатков, так что Хcite X-Cross 8 нельзя считать новичком — это новая, но уже проверенная модель современного кроссовера.

Что касается габаритов, то Хcite X-Cross 8 может показаться слишком громоздким и не слишком быстрым на дороге для некоторых автолюбителей. Его размеры составляют 4,74 м в длину, 1,86 м в ширину и 1,7 м в высоту, предлагая три ряда сидений для семи человек — это достаточно много. Поэтому данная модель позиционируется как доступный семейный автомобиль. В случае необходимости, машину можно легко модифицировать в небольшое фургонное транспортное средство: для этого достаточно убрать два последних ряда сидений, что позволит получить вместительное багажное отделение объемом 2,1 куба с достаточно ровным полом. Это открывает возможности для ночевки или перевозки крупногабаритных грузов. Причем такая функция доступна даже в самых базовых комплектациях. Однако, стоит отметить, что всем четырем вариантам доступны «зимние» опции, такие как подогрев сидений, мощный аккумулятор и усиленное цинкование кузова. Более продвинутые комплектации получат дополнительный комфорт, включая двузонный климат-контроль, панорамную крышу, а также дистанционный старт и прогрев двигателя с помощью брелка.

Что касается аспектов безопасности, то Xcite X-Cross 8 предлагает шесть подушек безопасности, постоянный контроль «слепых» зон, системы помощи при трогании на подъеме и круговой обзор с помощью видеокамер. Подробная информация о ценах на различные комплектации и наборы дополнительных опций станет доступной только с началом официальных продаж Xcite X-Cross 8.

Передняя панель интерьера выполнена в классическом "китайском стиле", без лишних аксессуаров, что может вызвать вопросы у российских покупателей. Есть вероятность, что в будущем интерьер будет обновлен для более современного восприятия.

Одна из комплектаций предполагает полный привод, что вызвало множество вопросов у представителей прессы. Полный привод стал редкостью среди кроссоверов, и возможность приобрести отечественный автомобиль с такой системой является интересной новинкой. Известно, что привод будет подключаемым с семиступенчатой коробкой-роботом, предполагаемой моделью которой является DCT250.

Xcite X-Cross 8 комплектуется турбированным мотором мощностью 150 л.с. с рабочим объемом 1,5 литра. Один из кандидатов на роль двигателя может быть всем известный SQRET15B 1.5TCI. Если на сборочном заводе выберут именно эту модель, то спрос на российский Xcite X-Cross 8 довольно быстро вырастет.

Мотор SQRET15B 1.5TCI на сегодняшний день считается одним из лучших, который доступен на зарубежных рынках. У него распределенный впрыск, водяное охлаждение турбины, чугунный блок, фазорегуляторы и гидрокомпенсаторы, а также цепной привод ГРМ. Согласно паспортным данным, мотор соответствует стандарту Евро5 и предназначен для работы на бензине А-92, с расчетным ресурсом в 400 тыс. км.

Можно задаться вопросом, хватит ли мощности этого двигателя для относительно тяжелого автомобиля. В целом, в паре с хорошей коробкой-роботом 150 л.с. и 210 Н*м должно обеспечить нормальную динамику. Главное — это расход топлива. При умеренной езде расход бензина не должен превышать 10 литров на 100 км в комбинированном цикле, но при активной езде он может достичь 14-16 литров.

#китай #кроссовер #китайские автомобили #автоновости #новый автомобиль #автозавод санкт-петербург #российкий авторынок #завод в россии #предпродажная подготовка #хcite x-cross 8
+
Написать комментарий (0)
GAC продемонстрировала свой новый кроссовер под брендом Trumpchi S7
Китайский торговый гигант: проект батарей 4680 от Tesla провалится
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
4
Су-57 показал китайской публике фигуру высшего пилотажа «Разворот на форсаже»
1
Опубликован список худших видеокарт для покупки в 2024 году
9
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
5
Поставки вооружений для Украины из Германии могут быть заморожены до проведения выборов
+
БАЗ-S36А11 — новый полностью российский тягач, прошел обкатку и готовится к финальным испытаниям
+
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
8
Россия показала модернизированную самоходную пушку 2С25М "Спрут-СДМ1" на выставке в Китае
+
Российские инженеры создали коптер-перехватчик с огнеметом для борьбы с дронами
1
Дрон РФ "Ланцет" ликвидировал радиолокационную станцию, обеспечивающую работу ЗРК Patriot и NASAMS
1
Глобальная версия смартфона OnePlus 13 будет иметь максимальную конфигурацию с памятью 16 + 512Гб
1
В трилогии Definitive Edition используется текстура из GTA 6
+
Geely и Baidu предоставили электрический суперкар, способный разгоняться до 100 км/ч за 1,9 секунды
2
Ryzen AI 9 HX 370 быстрее Core Ultra 7 258V на 75 % в играх, но не обошлось без хитростей от AMD
1
FT: ВСУ хотят добиться крупного успеха в сражениях с войсками РФ до инаугурации Трампа 20 января
4
Астрономы обнаружили две галактики, гравитация которых действует как составная линза
1
Разведывательные дроны Zala стали незаменимыми помощниками российской артиллерии
+
Су-34 применил новую бомбу с аэродинамическим обтекателем
+
Microsoft подтверждает создание нового ИИ, обученного на 100 петабайтах данных NASA о Земле
2
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
+

Популярные статьи

PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
83
Небольшой тест вентилятора Zalman ZM-AF120 Black
5
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
116
Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
10
Half-Life 3 - о пути к релизу
9
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
75
Почему геймерский ПК выгоднее PlayStation 5 Pro, а покупка игровой приставки бессмысленна
8
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
11
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
1
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
5

Сейчас обсуждают

FelsheR-молодец
07:02
Ну так-то да. Скажи о создании ядерного орудия в другой стране - на следующий день у его границ будет пол нато.
Меркурис: Если Украина начнёт готовиться к созданию ядерной бомбы, то США должны ввести санкции
Roditch
06:58
Для внедорожника механика предпочтительнее автомата.
Sollers запускает производство 6-ступенчатых автоматов на Заволжском моторном заводе
FelsheR-молодец
06:53
Знаем что в лососевый сезон там все королями ходят.
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
Игорь Вдовин
06:52
А что посоветуете для игры RUST, чтоб 90-100 ФПС было. Сейчас на некоторых серверах 12-30 Фпс бывает, или это из-за процессора Amd Phenom II 965 x4 3.4 ghz и видео карта rx 580 sapphire 256bit, 1300 ...
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Ирина Санникова
06:46
Как вариант - во время выставления ножниц, можно за долю секунды поднять три оставшихся пальца, тем самым робот покажет камень, а у человека будет бумага. Чисто фактически - это честно, ведь робот обм...
Инженер NASA предлагает $10 000 любому, кто победит его робота в игру "Камень, ножницы, бумага"
Митюнин Сергей
06:39
Молодцы китайские товарищи.что задумали,то делают.без лишней помпы и словоблудия.Так и надо,сделали,только тогда объявляют в СМИ.
Китай запускает эксперимент по строительству лунной базы из лунного грунта
Александр Мухин
06:30
Это будет зависеть от цен. Вряд ли nVidia готовит какую-то убер-фичу, которая будет продавать новые видеокарты несмотря ни на что.
Тайваньский поставщик: сразу после выхода, карты RTX 5000 захватят весь рынок GPU
Денис Попов
06:28
это какие? или ты про 720р на минималках? rx580 30фпс на средней графике далеко не везде может обеспечить в новых играх.
Глава Xbox критикует манипуляции с DLC в игровой индустрии
Ярослав Иванов
06:19
Я в штатах жил, при медианнлй зп на руки 3800. Простейший домик-скворечник 150 квадратов, каркасник, чуть лучше наших дачных домиков, с 2 сотками земли в пригороде откуда по пробкам полтора часа на ра...
После завершения программы льготной ипотеки цены на жилье в России начали стремительно снижаться
VRoman
06:17
Для 7800X3D хватило бы 6+2+1. А вот 9800X3D в полтора раза умудряется больше кушать. В этом случае уже будет вопрос к качеству платы. У меня есть такие, и в них прекрасно работают 7600Х.
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем