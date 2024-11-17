Модель выделяется внушительными размерами (4,74 м в длину, 1,86 м в ширину и 1,7 м в высоту) и тремя рядами сидений для семи человек. Кроссовер оснащён турбированным двигателем мощностью 150 л.с. и семиступенчатой коробкой-роботом.

Для любителей городских кроссоверов появилась возможность приобрести новинку — X-Cross 8. Эта машина является отечественным продуктом и выделяется интересными характеристиками. Интригует тот факт, что это первая партия автомобилей, собранных на новом автосборочном заводе «Автозавод Санкт-Петербург». Идея о создании этого кроссовера давно витала в воздухе, но только недавно одна из крупных компаний согласилась оказать поддержку в виде поставок машинокомплектов, обучения персонала и оборудования. Официальные продажи должны были стартовать 28 октября, но фактически автовозы с кроссоверами начали поступать к дилерам всего пару дней назад.

По мере появления информации, возникает вопрос: насколько же удачным окажется приобретение Хcite X-Cross 8, который обладает характеристиками, схожими с одним из новых автомобилей из Поднебесной, хотя и отличается дизайном и внешним обликом. Ответить на этот вопрос сейчас сложно, так как процесс сборки только начинается, и еще не известна даже цена на все четыре комплектации Хcite X-Cross 8. Однако можно с уверенностью сказать, что в процессе тестирования разработчик устранил множество недостатков, так что Хcite X-Cross 8 нельзя считать новичком — это новая, но уже проверенная модель современного кроссовера.

Что касается габаритов, то Хcite X-Cross 8 может показаться слишком громоздким и не слишком быстрым на дороге для некоторых автолюбителей. Его размеры составляют 4,74 м в длину, 1,86 м в ширину и 1,7 м в высоту, предлагая три ряда сидений для семи человек — это достаточно много. Поэтому данная модель позиционируется как доступный семейный автомобиль. В случае необходимости, машину можно легко модифицировать в небольшое фургонное транспортное средство: для этого достаточно убрать два последних ряда сидений, что позволит получить вместительное багажное отделение объемом 2,1 куба с достаточно ровным полом. Это открывает возможности для ночевки или перевозки крупногабаритных грузов. Причем такая функция доступна даже в самых базовых комплектациях. Однако, стоит отметить, что всем четырем вариантам доступны «зимние» опции, такие как подогрев сидений, мощный аккумулятор и усиленное цинкование кузова. Более продвинутые комплектации получат дополнительный комфорт, включая двузонный климат-контроль, панорамную крышу, а также дистанционный старт и прогрев двигателя с помощью брелка.

Что касается аспектов безопасности, то Xcite X-Cross 8 предлагает шесть подушек безопасности, постоянный контроль «слепых» зон, системы помощи при трогании на подъеме и круговой обзор с помощью видеокамер. Подробная информация о ценах на различные комплектации и наборы дополнительных опций станет доступной только с началом официальных продаж Xcite X-Cross 8.

Передняя панель интерьера выполнена в классическом "китайском стиле", без лишних аксессуаров, что может вызвать вопросы у российских покупателей. Есть вероятность, что в будущем интерьер будет обновлен для более современного восприятия.

Одна из комплектаций предполагает полный привод, что вызвало множество вопросов у представителей прессы. Полный привод стал редкостью среди кроссоверов, и возможность приобрести отечественный автомобиль с такой системой является интересной новинкой. Известно, что привод будет подключаемым с семиступенчатой коробкой-роботом, предполагаемой моделью которой является DCT250.

Xcite X-Cross 8 комплектуется турбированным мотором мощностью 150 л.с. с рабочим объемом 1,5 литра. Один из кандидатов на роль двигателя может быть всем известный SQRET15B 1.5TCI. Если на сборочном заводе выберут именно эту модель, то спрос на российский Xcite X-Cross 8 довольно быстро вырастет.

Мотор SQRET15B 1.5TCI на сегодняшний день считается одним из лучших, который доступен на зарубежных рынках. У него распределенный впрыск, водяное охлаждение турбины, чугунный блок, фазорегуляторы и гидрокомпенсаторы, а также цепной привод ГРМ. Согласно паспортным данным, мотор соответствует стандарту Евро5 и предназначен для работы на бензине А-92, с расчетным ресурсом в 400 тыс. км.

Можно задаться вопросом, хватит ли мощности этого двигателя для относительно тяжелого автомобиля. В целом, в паре с хорошей коробкой-роботом 150 л.с. и 210 Н*м должно обеспечить нормальную динамику. Главное — это расход топлива. При умеренной езде расход бензина не должен превышать 10 литров на 100 км в комбинированном цикле, но при активной езде он может достичь 14-16 литров.