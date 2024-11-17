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gotreksson
На одном из самых северных аэропортов России и мира продолжается модернизация инфраструктуры
Главэкспертиза РФ: аэропорт «Норильск» – один из самых северных в России и мире. В 2023 году он получил статус международного. Здесь продолжают модернизацию аэродромной инфраструктуры. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на строительство объектов авиатранспортного обеспечения.

Аэропорт, открывший свои двери в 60-х годах XX века, в январе 2023 года получил международный статус, что положило начало масштабным работам по его модернизации. Инициаторы проекта планируют завершить его реализацию в следующем году. В ноябре 2024 года, как указано на сайте Главгосэкспертизы РФ, был получен положительный ответ на строительство объектов, связанных с авиационной инфраструктурой.

Речь идет о расположенном на юге полуострова Таймыр, в числе самых северных аэропортов не только России, но и всего мира, находящемся всего в 35 километрах к западу от Норильска аэропорте «Норильск». Обострение необходимости в данном воздушном узле обсуждали еще в 1940-х годах. А в начале 1950-х годов в окрестностях железнодорожной станции Алыкель начались проектные и изыскательские работы.Строительные работы на месте старого военного аэродрома стартовали в 1961 году, после того как градские власти выделили необходимые участки. В официальных документах этот проект обозначался как «объект №1305», и его реализация проходила достаточно быстро. Ходили слухи, что в Норильск собирается с визитом Никита Хрущев, но, по всей видимости, это были лишь домыслы.

Временной запуск аэропорта «Норильск»(на картах Алыкель) состоялся в 1964 году. Первым рейсом, прибывшим из Москвы, стал пассажирский Ил-18, который в течение нескольких лет осуществлял регулярные полеты на этом направлении.

На начальном этапе у пассажиров не было удовлетворимых удобств. В качестве временного аэровокзала использовались два специально доработанных вагона на железнодорожной станции. Окончательное строительство аэропорта завершили в 1966 году, после чего здесь начали приземляться Ту-134, а через восемь лет в Норильск прибыли Ту-154. В 1986 году в Заполярье запустили полеты на Ил-86, а в середине 90-х аэропорт стал принимать Boeing 757.

В последние два десятилетия в аэропорту были проведены капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы, реконструкция аэровокзала и модернизация всей инфраструктуры аэропортового комплекса. В 2018 году аэропорт удостоился имени известного исследователя Арктики Николая Урванцева.

И теперь, в 2024 году, как упоминалось ранее, стартовал амбициозный проект по обновлению этой воздушной гавани. В ходе его реализации планируется построить новый грузовой терминал, вертолетную площадку, служебно-пассажирское здание, ангары для хранения самолетов, сервисный центр и множество других объектов. Также будет обновлена система рулежных дорожек, увеличится количество регистрационных стоек (шесть из тринадцати будут использоваться для международных рейсов), современные багажные ленты, а также появится уютный зал ожидания с новыми кафе и магазинами.

#аэропорт #норильск #таймыр #ту-134 #ту-154 #алыкель #ил-18 #ил-86 #никита хрущев #объект №1305
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