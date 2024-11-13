В 2025 году начнется строительство тоннеля под путями Транссибирской магистрали, после утверждения проекта в августе 2024 года. Объект будет иметь длину 36 метров и подходы длиной 740 метров, а также тротуар шириной 3,5 метра. Строительство вызовет временные неудобства для водителей, которым придется использовать 15-километровый объезд, но в долгосрочной перспективе улучшит транспортную ситуацию в городе.

Необходимость автомобильного тоннеля в Нововятском районе Кирова обсуждается с 1970-х годов. Проект, который должен был решить проблему постоянных пробок, по ряду причин постоянно откладывался. Ожидания превратились в привычное дело, пока в 2025 году на горизонте не замаячил свет надежды — наконец-то начнется строительство тоннеля под путями Транссибирской железнодорожной магистрали. Следует отметить, что документальное оформление проекта прошло через множество перипетий. В августе 2024 года профильное учреждение утвердило разработки Инженерной группы «Стройпроект» из Санкт-Петербурга. Всего через два месяца капитальное строительство в Кирове заключило контракт с АО «Дорожно-строительная компания «Автобан» — надежным подрядчиком, готовым взяться за реализацию столь важного объекта. Хотя первоначально работы должны были стартовать осенью 2024 года, в ноябре власти заявили о переносе начала работ на следующий год. На данный момент открытие тоннеля запланировано на конец 2027 года.

Строительство стартует на улице Советской. На протяженном четырехполосном участке в 1 км появится тоннель длиной 36 метров (с подходами — 740 м). Совсем не забудут и об удобствах — у тоннеля будет тротуар шириной 3,5 метра. Однако автомобилистам на время строительства придется пользоваться 15-километровым объездом через Южный обход, что, конечно, добавит неудобств, но в перспективе это станет шагом к значительно более комфортному движению по городу.

Губернатор Александра Соколова акцентирует внимание на важности этого строительства. "Тоннель станет стратегически важным объектом для областной столицы," — отмечает он. Дорога, проходящая под жд магистралью, решит многолетние проблемы с пробками. Сегодня водители вынуждены долго стоять на переезде, и решение будет как нельзя кстати. Ожидания возросли после того, как президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать данную инициативу и выделить средства на реализацию проекта, большая часть которых будет выделена из федерального бюджета — свыше 3 миллиардов рублей.

На протяжении последних тридцати лет финансовый вопрос оставался основным в дебатах вокруг строительства. Таблицы, петиции и исследования сменяли друг друга, а местные власти лишь предполагали, что когда-то получат помощь от федерального центра. В 2012 году начались предварительные исследования, а затем был утвержден первый проект от «Кировстройпроекта». На разных этапах обсуждался вариант с путепроводом, однако от этой идеи быстро отказались, отдав предпочтение более логичному и экономически целесообразному решению — тоннелю. Строительство тоннеля в Нововятском районе является не только актуальной необходимостью, но и символом перемен. Это не просто дорога — это альтернативный маршрут, который сделает жизнь кировчан заметно комфортнее. Ждем с нетерпением момента, когда долгожданный переход станет реальностью.