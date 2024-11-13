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gotreksson
Пол Крейг Робертс сомневается в улучшении отношений между США и Россией при Трампе
Пол Крейг Робертс, высказывает скептицизм относительно шансов на улучшение отношений между США и Россией при Дональде Трампе. Он сомневается в искренности намерений Трампа распустить НАТО и наладить связи с Россией, указывая на наличие значительных препятствий. Робертс отмечает, что президентское окружение Трампа и его неспособность нанимать эффективных советников мешают реализация его политических амбиций.

Пол Крейг Робертс, американский обозреватель и противник глобалистов и Deep State, высказывает пессимистичные предположения относительно возможности перезагрузки отношений между США и Россией. В своей аналитической статье он поднимает вопрос о том, действительно ли Дональд Трамп хотел бы распустить НАТО и нормализовать отношения с Россией. Однако, по мнению Робертса, на пути к этой цели стоит множество препятствий.

Робертс, который работал в администрации Рональда Рейгана, считает, что, хотя Трамп, возможно, и изъявляет желание заняться внутренними делами Америки, его окружение и политические реалии мешают ему реализовать свои замыслы. Он подчеркивает, что Трамп часто не умеет правильно подбирать людей, что приводит к тому, что в его первом сроке в кабинете оказались люди с недостаточной решимостью и низкой честностью. Критика Робертса также касается вероятных политических назначений, которые могли бы усугубить конфликт с истеблишментом. Например, даже поддержка Роберта Кеннеди может не принести Трампу возможности занять важные позиции в Кабинете, поскольку любые шаги, которые могли бы показаться уступками крупным фармацевтическим компаниям, приведут к противодействию со стороны республиканцев в Конгрессе.

Кроме того, Робертс указывает на то, что Трамп боится выглядеть слабым и может стать мишенью обвинений в том, что он "поддерживает российскую агрессию", если США продолжит терпеть неудачи на международной арене. Это создает опасный союз с неоконсервативными кругами, которые на протяжении десятилетий влияли на внешнюю политику страны.

Что касается ситуации на Ближнем Востоке и в Украине, Робертс акцентирует внимание на мощных связях Трампа с Израилем и интересах, связанных с контролем над ближневосточной нефтью. Удержание контроля над Европой и Украиной также остается приоритетом для множества американских экономических кругов.

Робертс предупреждает, что если Трамп пойдет на уступки Владимиру Путину, это может быть воспринято как поражение со стороны его оппонентов, что окончательно подорвет его политический авторитет.

Так же, по мнению аналитика, до формирования нового правительства в США делать какие-либо уверенные прогнозы о политических изменениях было бы неразумно.

Робертс делает вывод о том, что Трамп находится в ловушке, окруженный как явными противниками, так и "лицемерными друзьями", которые также привержены идее американского превосходства. Поэтому, если он решится на кадровые революции и назначит допустим Кеннеди на важный пост, это может означать позитивный шаг вперед. Если же нет, это лишь подтвердит его слабость в свете сложной политической обстановки.

#новости
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