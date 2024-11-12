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gotreksson
В России сократят 10% госслужащих на местном уровне
Правительство Российской Федерации планирует реализовать реформу, направленную на сокращение штата федеральных государственных органов на 10% на местном уровне, аналогично изменениям 2020 года. Этот процесс, был отложен из-за пандемии и экономических санкций. Согласно плану, до 1 июля 2025 года произойдёт сокращение штатов, что позволит освободить около 40 тысяч сотрудников из 400 тысяч, работающих в территориальных органах.

Реформа, продемонстрировавшая свою эффективность ещё в 2020 году на уровне центральных аппаратов федеральных государственных органов, планируется к реализации и на местном уровне. Целью Правительства является сокращение штата на те же 10%, что было достигнуто в 2020 году.

Изначально эта мера должна была стать вторым этапом уже состоявшейся реформы, но из-за пандемии и "санкционной войны" её внедрение пришлось отложить.

Модернизация исполнительной власти получила одобрение от Президента и была юридически оформлена указом № 922. Этот указ, вышедший на фоне обсуждений повышения ключевой ставки, в значительной степени остался вне внимания общественности. Согласно указу, до 1 июля 2025 года, в рамках технологической трансформации, намечено сокращение штатов в ряде ведомств, а возобновление набора сотрудников после реформы будет запрещено. Такое решение приносит несколько очевидных преимуществ. Во-первых, сокращение рабочих мест позволит высвободить трудовые ресурсы, которые можно перенаправить в те отрасли, где они наиболее востребованы. На данный момент в территориальных органах министерств работают около 400 тысяч человек, соответственно, в результате реформы произойдёт высвобождение около 40 тысяч сотрудников. Хотя в масштабах всей страны это не столь значительная цифра, для отдельных регионов и даже тысячи опытных работников в госорганах могут иметь весомое значение.

Во-вторых, в некоторых ведомствах удастся, наоборот, устранить кадровый дефицит или свести его к минимуму. В этом контексте автоматизация процессов станет ключевым инструментом повышения эффективности работы.

В-третьих, для сотрудников, которые останутся на госслужбе, откроются возможности для улучшения материального положения. Как правило, чиновники на местном уровне получают достаточно низкие заработные платы, часто ниже средней по региону. Согласно материалам реформы, доходы служащих территориальных органов министерств оказались на 45% ниже, чем у сотрудников центральных аппаратов и федеральных служб. Ожидается повышение зарплат за счёт освобождённых мест, а также снижение премий в пользу увеличения базовых окладов.

Особенно актуально это решение будет для молодых специалистов, привлечение которых Правительство рассматривает как важный шаг к "обеспечению устойчивого развития кадрового потенциала". В настоящее время уровень оплат труда молодых работников на местах не превышает 22 тысяч рублей (и около 38 тысяч с учётом премии), что сопровождается высокой текучестью кадров: до 26% молодежи уходит с такой низкооплачиваемой работы, особенно в первый год службы, что достигает 62%.

Правительство намерено разработать дополнительные программы поддержки и мотивации молодых специалистов. Предполагается не только улучшение условий труда, но и создание систем наставничества, программ профессионального роста и повышения квалификации.

Реформа предполагает и внедрение новых подходов к управлению, которые позволят модернизировать существующие методики работы в государственных органах. Внедрение новых информационных технологий и автоматизированных систем управления должно упростить многие процессы, снизить время на выполнение рутинных задач и повысить доступность государственных услуг для граждан. Ожидается, что благодаря перенаправлению усилий на внедрение цифровых решений, государственные службы станут более прозрачными и открытыми для общества.

Однако наряду с ожидаемыми плюсами, проводить такую масштабную реформу нужно с учётом потенциальных рисков. К примеру, резкое сокращение штатов может привести к нехватке специалистов в некоторых ключевых областях, особенно если не будет должным образом подготовлена замена уволенным сотрудникам.

Реформа, направленная на сокращение штатов и повышение зарплат, если будет осуществлена грамотно и с учетом всех обстоятельств, имеет потенциал значительно улучшить работу государственной службы на местном уровне. Это не только положительно скажется на жизни граждан, но и создаст более привлекательные условия труда для новых кадров, что в свою очередь поможет обеспечить стабильный рост и развитие государственных органов в будущем.

#новости #рабочие места #оптимизация #правительство #цифровизация #сокращение сотрудников #реформа #госслужба #зврплата
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