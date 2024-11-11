Аэропорт Балаково в Саратовской области, который был важным авиационным узлом в советское время, планируют восстановить.

Речь идет именно об аэропорте Балаково в Саратовской области, который некогда являлся важным авиационным узлом всесоюзного значения. Он был расположен в 10 километрах к югу от города, рядом с селом Малая Быковка. Здесь функционировали как пассажирский, так и грузовой терминал, а спрос на авиабилеты был настолько высоким, что в конце 1980-х летать из Балаково в региональную столицу можно было чаще — до десяти рейсов в день, чем пользоваться автобусными маршрутами. Идея о восстановлении аэропорта впервые прозвучала на федеральном уровне в 2019 году, хотя обсуждения этого вопроса велись и ранее. Согласно предварительным расчетам, на реализацию проекта потребуется свыше 9 миллиардов рублей. Треть этой суммы планируется выделить из московского бюджета, а остальное — за счет инвесторов, среди которых, вероятнее всего, будет АО «Металлургический завод Балаково».

Договор на разработку проекта был подписан в прошлом году, и в ноябре 2024 года профильное учреждение одобрило необходимую документацию. Однако вскоре после появления этой информации на сайте Главгосэкспертизы РФ сообщение было удалено. Как сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, планируется, что работы по реализации данного проекта начнутся в текущем году, а завершение строительства намечено на 2027 год.

Реконструкция аэропорта будет происходить в рамках создания балаковской агломерации. В ходе этой кампании предполагается восстановить взлетно-посадочную полосу длиной 2,5 километра, построить перрон на пять стоянок для самолетов, а также рулежные дорожки и другие инфраструктурные объекты. Площадь нового аэровокзала составит 7,7 тысячи квадратных метров, что позволит обслуживать около 100 тысяч пассажиров в год.

Аэропорт в Балаково был открыт в декабре 1984 года, и его полноценная работа продлилась не так долго. В течение примерно пяти лет из него осуществлялись регулярные рейсы в различные города, такие как Москва, Баку, Одесса, Сухуми, Минеральные Воды, Казань, Симферополь, Ростов-на-Дону, Минск, Челябинск и другие.

Однако с распадом Советского Союза большинство этих направлений было закрыто, и лишь рейсы в столицу России продолжали выполнение. В середине 1990-х годов некоторые маршруты вновь заработали, но к концу десятилетия аэропорт перестал принимать самолеты вовсе, и в 2001 году, после окончательного закрытия, его исключили из Реестра гражданских аэродромов РФ. Сегодня основным аэропортом Саратовской области является «Гагарин», который был построен по инициативе Вячеслава Володина. Проект был анонсирован в 2005 году, несмотря на скептические настроения по поводу его успешности. Однако в 2019 году аэропорт был сдан в эксплуатацию, и его пассажиропоток в настоящее время превышает 1 миллион человек в год. Интересно, что в современных условиях количество городов, в которые можно улететь из Саратова, меньше чем когда-либо из Балаково.