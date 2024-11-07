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gotreksson
На Таганрогском заводе построили первый в России реактор для производства высокооктанового бензина
На Таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш» недавно была завершена работа над уникальным проектом — созданием первого в России реактора для производства высокооктанового бензина. Ранее это высокотехнологичное оборудование приходилось закупать лишь в Европе и США.

Высокооктановые бензины, такие как АИ-100 и АИ-98, создаются для заправки автомобилей с высокофорсированными двигателями и турбомоторами. Они обеспечивают лучшую эффективность работы мотора, что дает возможность достигать высоких динамических характеристик транспортных средств.

Как рассказывает заместитель директора по оперативному управлению «НАТЭК-Нефтехиммаш» Владимир Кононченко, уникальность новой реакторной установки заключается в том, что она состоит не из одного, а из четырех совмещённых реакторов, работающих последовательно. Создание такого сложного агрегата потребовало более трех месяцев кропотливой работы, но результат оправдал все затраты и усилия.«Это действительно сложный аппарат, который требует высокой квалификации от всего нашего персонала, начиная от конструкторов и заканчивая рабочими на сборке и сварке. Нам удалось успешно справиться с этой задачей, но для успешной работы нужно было соблюдать синхронизацию всех процессов и точность на каждом этапе, вплоть до металлообработки» — подчеркивает Кононченко. 

Сварщикам предстояло работать с деталями, толщина стенок которых достигает 55 миллиметров, изготовленными из специального металлического сплава, что добавляло сложности в процесс их работы. Важно отметить, что каждая деталь должна была идеально подходить друг к другу — миллиметр в миллиметр.

Общий вес первого российского реактора составляет  160 тонн, и он скоро отправится к своему заказчику. Для транспортировки его разобьют на две части, одна из которых будет иметь длину почти 50 метров. Эта часть будет доставлена к причалу, откуда будет погружена на баржу для дальнейшей транспортировки по водным путям.

Создание высокооктанового бензина внутри страны не только снизит зависимость от иностранного оборудования, но и позволит развивать отечественную нефтехимическую промышленность, создавая новые рабочие места и увеличивая производственные мощности. Этот проект — не просто шаг вперед, это знаковое событие, которое подчеркивает стремление России к технологическому самообеспечению и инновациям в области нефтехимии.

#производство #импортозамещение #топливо #бензин #инженерия #таганрог #нефтехимия #аи100 #аи98 #натэк
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