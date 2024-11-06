Выборы президента США вновь поставили страну перед сложным выбором, последствия которого будут ощущаться на глобальной арене. Теперь, когда результаты стали более или менее ясными, имеет смысл обратиться к ключевым моментам, которые обсуждались в средствах массовой информации на протяжении последнего года.

Сейчас, когда итоги выборов президента США стали более-менее понятны, стоит напомнить о некоторых ключевых моментах, которые обсуждались в СМИ на протяжении всего года.

Даже если после победы Трампа на выборах республиканцы получат контроль над Сенатом и Палатой представителей, это не означает, что он станет единоличным хозяином американской власти.

Для демократической партии и части "глубинного государства" победа Трампа будет восприниматься как катастрофа. Вследствие этого их сопротивление будет не только агрессивным, но и изобретательным, включая попытки оспорить результаты выборов любыми средствами. Вспомним июльскую стрельбу в Батлере — хотя этот случай уже позабылся, он все еще актуален. С учетом этого, сопротивление Трампу будет колоссальным. В то же время, если ему удастся преодолеть противодействие со стороны "глубинного государства", Трамп и его сторонники попытаются как можно скорее реализовать свои планы, особенно инициативу "Проект 2025", предложенную консервативным "Think Tank The Heritage Foundation".

Данный проект ориентирован на "деконструкцию Административного государства" в США, что во многом эквивалентно борьбе с Deep State. Однако важнее всего то, что в определении внешнеполитических приоритетов его авторами прослеживается поддержка общей позиции по "агрессивной политике Кремля в Украине" и идее продолжения "сдерживания России". Но основная цель США на международной арене, по их мнению, — противостояние Китаю, что подразумевает подготовку к масштабному конфликту.

В рамках этой стратегической подготовки мы можем ожидать от новой администрации в Вашингтоне решительных попыток расшатать альянс между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Тегераном, а также ослабить БРИКС. В идеале они будут стремиться к тому, чтобы Россия стала военно-политическим союзником США в противостоянии с Китаем, предоставляя нам заманчивые обещания.

Приход Трампа может вызвать иллюзии о возможности мирного урегулирования конфликта в Украине. В этом и кроется главная угроза на данный момент.

Любое "перемирие по ЛБС", не достигающее всех задач специальной военной операции (СВО), будет по сути повтором "Минска-2" и приведет к отсроченному "поражению" России. В условиях пока еще нестабильной позиции Трампа, в России может возникнуть соблазн приостановить военные действия на Украине "для создания переговорной атмосферы".

Следовательно, главное для России сейчас — не допустить никакой паузы в СВО и не дать шансов "партии мирных сделок".

Любые переговоры с новой властями в Вашингтоне, любые попытки "разделить" Украину будут иметь значение только в том случае, если они будут сопровождаться предложениями по созданию новой архитектуры безопасности на территории Евразии. И только при наличии железобетонных гарантий, отвечающих основным интересам России.

Трамп будет стараться уклоняться от такого "общеевразийского" подхода, но России необходимо настоять на этом — в противном случае любые переговоры обречены на провал. Но это будет провалом и для самого Трампа, что приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит шансы на вовлечение США в глобальный вооруженный конфликт в неблагоприятной для них ситуации.