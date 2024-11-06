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gotreksson
Трамп побеждает на президентских выборах в США - что это означает для России
Выборы президента США вновь поставили страну перед сложным выбором, последствия которого будут ощущаться на глобальной арене. Теперь, когда результаты стали более или менее ясными, имеет смысл обратиться к ключевым моментам, которые обсуждались в средствах массовой информации на протяжении последнего года.

Сейчас, когда итоги выборов президента США стали более-менее понятны, стоит напомнить о некоторых ключевых моментах, которые обсуждались в СМИ на протяжении всего года.

Даже если после победы Трампа на выборах республиканцы получат контроль над Сенатом и Палатой представителей, это не означает, что он станет единоличным хозяином американской власти. 

Для демократической партии и части "глубинного государства" победа Трампа будет восприниматься как катастрофа. Вследствие этого их сопротивление будет не только агрессивным, но и изобретательным, включая попытки оспорить результаты выборов любыми средствами. Вспомним июльскую стрельбу в Батлере — хотя этот случай уже позабылся, он все еще актуален. С учетом этого, сопротивление Трампу будет колоссальным. В то же время, если ему удастся преодолеть противодействие со стороны "глубинного государства", Трамп и его сторонники попытаются как можно скорее реализовать свои планы, особенно инициативу "Проект 2025", предложенную консервативным "Think Tank The Heritage Foundation".

Данный проект ориентирован на "деконструкцию Административного государства" в США, что во многом эквивалентно борьбе с Deep State. Однако важнее всего то, что в определении внешнеполитических приоритетов его авторами прослеживается поддержка общей позиции по "агрессивной политике Кремля в Украине" и идее продолжения "сдерживания России". Но основная цель США на международной арене, по их мнению, — противостояние Китаю, что подразумевает подготовку к масштабному конфликту.

В рамках этой стратегической подготовки мы можем ожидать от новой администрации в Вашингтоне решительных попыток расшатать альянс между Москвой, Пекином, Пхеньяном и Тегераном, а также ослабить БРИКС. В идеале они будут стремиться к тому, чтобы Россия стала военно-политическим союзником США в противостоянии с Китаем, предоставляя нам заманчивые обещания.

Приход Трампа может вызвать иллюзии о возможности мирного урегулирования конфликта в Украине. В этом и кроется главная угроза на данный момент.

Любое "перемирие по ЛБС", не достигающее всех задач специальной военной операции (СВО), будет по сути повтором "Минска-2" и приведет к отсроченному "поражению" России. В условиях пока еще нестабильной позиции Трампа, в России может возникнуть соблазн приостановить военные действия на Украине "для создания переговорной атмосферы".

Следовательно, главное для России сейчас — не допустить никакой паузы в СВО и не дать шансов "партии мирных сделок".

Любые переговоры с новой властями в Вашингтоне, любые попытки "разделить" Украину будут иметь значение только в том случае, если они будут сопровождаться предложениями по созданию новой архитектуры безопасности на территории Евразии. И только при наличии железобетонных гарантий, отвечающих основным интересам России.

Трамп будет стараться уклоняться от такого "общеевразийского" подхода, но России необходимо настоять на этом — в противном случае любые переговоры обречены на провал. Но это будет провалом и для самого Трампа, что приведет к затягиванию конфликта на Украине и увеличит шансы на вовлечение США в глобальный вооруженный конфликт в неблагоприятной для них ситуации.

#новости #украина #политика #сво #европа #трамп #выборы 2024 #макрорегионы
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Трамп побеждает на президентских выборах в США - что это означает для России
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