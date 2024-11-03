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gotreksson
В Дагестане началось строительство одной из крупнейших солнечных электростанций в стране
Электростанция станет одной из крупнейших в России, хотя будет иметь меньшую мощность, чем существующие лидеры. На площадке площадью 305 гектаров установят 190 тысяч двухсторонних солнечных панелей, а также проложат более 800 километров кабелей. Ожидается, что станция будет генерировать около 140 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год и будет сдана в эксплуатацию к концу 2025 года.

В Дагестане, в районе села Авадан, развернулся масштабный энергетический проект стоимостью 7 миллиардов рублей. Впервые о нем объявили шесть лет назад, и изначально планировалось завершить первую очередь строительства в 2023 году. Соответствующее соглашение с инвестором, компанией «Солар Системс», было подписано в 2021 году. Тем не менее, реализация проекта затянулась, и работы на площадке начались лишь этой осенью.

Этот проект подразумевает создание солнечной электростанции с установленной мощностью 102 мегаватта. Несмотря на значимость данной электростанции, она не займет первое место по мощности в России, как сообщает ряд СМИ. На данный момент лидером остаётся Аршанская СЭС в Калмыкии, мощность которой составляет 115,6 МВт. За ней следует солнечная электростанция «Перово» в Крыму с мощностью 105,6 МВт, а замыкает тройку лидеров — Старомарьевская СЭС в Ставропольском крае, введенная в эксплуатацию в апреле 2020 года. Новая солнечная электростанция в Дагестане станет одной из крупнейших в стране, однако изначально заявленные параметры проекта говорили о мощности в 135 МВт. Запланировано было два этапа реализации, но на сегодняшний день дальнейшее расширение не упоминается. В любом случае, к концу 2025 года, когда объект собираются сдать в эксплуатацию, он займет третье место по мощности среди крупнейших солнечных электростанций России. Ожидается, что она будет производить около 140 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год.

На территории площадью 305 гектаров будет установлено около 190 тысяч двухсторонних солнечных панелей, изготовленных в России. Также запланировано прокладывание более 800 километров подземных кабельных линий. На станции будет применена трекерная система слежения за движением Солнца, что позволит увеличить выработку электроэнергии на 20−25% по сравнению с установкой панелей с фиксированным углом наклона. Примечательно, что аналогичные технологии впервые были внедрены в России на Ачхой-Мартановской солнечной электростанции, запущенной в октябре 2024 года в Чечне.

Александр Кияница, инженер и основатель компании-производителя накопителей электроэнергии VOLTS, отметил, что за последний год наблюдается резкий рост спроса на генерирующие мощности в различных регионах страны. Это связано с активизацией экономики и, как следствие, увеличением потребления электричества.

«Открываются новые предприятия, и им требуется много электроэнергии. В результате в разных частях России наблюдается нехватка электрической мощности. Одним из решений этой проблемы могут стать солнечные электростанции, работающие на основе возобновляемых источников энергии. Современные тенденции дают шанс на заметный рост таких проектов. Солнечные электростанции строятся гораздо быстрее традиционных генерирующих объектов. Например, строительство теплоэлектростанции может занять около пяти лет, в то время как крупную солнечную станцию можно возвести менее чем за год», — подчеркивает Кияница.

Южные регионы России, такие как Краснодарский край, а также отдельные районы Сибири, считаются наиболее подходящими для строительства солнечных электростанций из-за высокой эффективности генерации солнечной энергии. Кроме того, регионы за Уралом постепенно развиваются, что создает возможности для роста популярности солнечных электростанций на этих территориях.

Однако же, помимо всех преимуществ, солнечные станции имеют и свои недостатки. Кияница также отмечает, что невозможно точно предсказать, сколько энергии будет произведено на станции. Инсоляция даже в пределах одного дня может быть достаточно изменчивой. К тому же, контролировать выработку энергии не так просто: в классической электростанции можно регулировать мощность в зависимости от потребностей, тогда как у солнечных электростанций такая гибкость отсутствует.

«Явное преимущество солнечных электростанций перед традиционными решениями заключается в скорости их строительства и стоимости выработки энергии. Как показывает практика, солнечные станции часто могут предложить лучшие экономические показатели по сравнению с классическими электростанциями. Экономика солнечных электростанций либо сопоставима, либо в некоторых случаях превосходит традиционные решения. Кроме того, солнечные электростанции экологически чистые и требуют гораздо меньшего количества сотрудников для эксплуатации, чем классические электростанции», — добавляет эксперт.

#энергетика #импортозамещение #экология #строительство #рабочие места #электроэнергия #дагестан #солнечная электростанция #рекордная мощность #авадан
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