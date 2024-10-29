В Ачхой-Мартановском районе Чеченской Республики открылась первая в России солнечная электростанция с системой трекинга, занимающая 18 гектаров и включающая почти 30 тысяч солнечных панелей мощностью 9,2 МВт. Ожидаемая годовая выработка составляет 13 миллионов кВт·ч, что сможет обеспечить электроэнергией около 60 тысяч квартир.

В октябре 2024 года в Чеченской Республике, в Ачхой-Мартановском районе, состоялось открытие первой в России солнечной электростанции, оснащённой системой трекинга за солнечными лучами. Эта станция занимает площадь в 18 гектаров и включает в себя почти 30 тысяч солнечных панелей, общей мощностью 9,2 МВт. Ожидается, что её годовая выработка электроэнергии составит около 13 миллионов кВт·ч, что полностью удовлетворит потребности примерно 60 тысяч среднестатистических квартир в электроэнергии.

Проект реализован компанией «Хевел», которая вложила в него более 1 миллиарда рублей. Эта компания, основанная в 2009 году, на сегодняшний день является единственным в России вертикально интегрированным производителем солнечных модулей. Три года назад именно она за 500 миллионов рублей построила Наурскую солнечную электростанцию мощностью 5 МВт, которая стала первой солнечной электростанцией в Чеченской Республике.

Строительство новой электростанции началось в январе 2024 года. Однако символическая закладка капсулы произошла ещё в августе 2021 года, когда был дан обещание завершить проект до конца следующего года. Тем не менее, по ряду причин сроки реализации были перенесены.

Генеральный директор АО «Трансэнерком» Олег Шевцов отметил, что уникальность новой электростанции заключается в использовании солнечных трекеров, которые позволяют панели автоматически поворачиваться на 90°, следуя за солнцем в течение всего дня. «Датчики освещенности измеряют интенсивность солнечного света на различных участках панелей, обрабатывают информацию с помощью искусственного интеллекта и подают сигнал на перемещение солнечных модулей», — пояснил Шевцов.

Ранее компания «Хевел» испытывала аналогичную систему на солнечной электростанции в Казахстане. Результаты показали, что станция с трекерами, имея такую же мощность, может вырабатывать на 20-25% больше электроэнергии по сравнению с обычными солнечными электростанциями.

Шевцов также подчеркнул растущий интерес к возобновляемым источникам энергии, обусловленный их экологичностью и относительной безопасностью. По его словам, солнечные электростанции с трекерами являются оптимальным решением для регионов, где наблюдается высокий уровень инсоляции и значительный спрос на электроэнергию.