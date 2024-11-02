Haval рассматривает возможность увеличить производство с 150 до 200 тысяч автомобилей, но для этого потребуется инвестиции около 250 миллионов долларов и переоснащение завода. В производственной линейке акцент делается на кроссоверы, в то время как сборка рамных внедорожников не планируется.

Новости о том, что дочерняя компания Great Wall Motor в России намерена увеличить объемы производства в Узловой под Тулой, быстро распространились по российским новостным лентам. В частности, компания Haval не раз озвучивала подобные заявления, начиная с марта текущего года.

В начале года компания планировала довести объем выпуска автомобилей в 2024 году до 130 тысяч единиц, что на 40 тысяч больше, чем в 2023 году. Однако позже эти цифры были пересмотрены, и общий объем собранных автомобилей теперь составляет 136,41 тысячи. Дополнительно планируется ввоз еще 110 тысяч автомобилей из Китая с заводов материнской компании, которые будут реализованы в России до конца года. Таким образом, ожидается, что общие продажи составят около 245 тысяч штук, что позволит «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» занять второе место в списке крупнейших автопроизводителей страны. На днях известный бизнес-издание «Коммерсантъ» сообщило о том, что руководство Хавейл намеревается увеличить производство с 150 тысяч до 200 тысяч автомобилей. Вполне вероятно, что это произойдет не в этом, а в следующем году, так как на текущий момент завод в Узловой уже вышел на свой предел производственных возможностей. Для дальнейшего расширения потребуются значительные инвестиции и перестройка существующего оборудования.

Интересным фактом является то, что Haval даже не рассматривает возможность организации сборки популярных рамных внедорожников, таких как Tank 300. В производственной номенклатуре все больше моделей паркетников, таких как Jolion, Haval H3, Dargo и Haval F7, последний из которых, как оказалось, был снят с конвейера и заменен более современной моделью F7x. Также в планах компании – налаживание сборки внедорожников H9 и бюджетной модели M6.

Завод в Узловой начал свою работу в 2019 году и его развитие шло довольно нестабильно до 2023 года, когда продажи автомобилей марки Haval за два квартала выросли в 3,3 раза благодаря успешным продажам кроссовера Jolion. В результате этого успеха GWM заняла третье место по общим продажам, уступив лишь Chery и АвтоВАЗу с брендом Lada. Для достижения таких результатов компании потребовалось инвестировать в узловое производство около 500 миллионов долларов. Однако эта сумма касалась лишь первой очереди, которая теперь требует срочного расширения.

Другим удачным решением стало строительство в Тульской области завода по производству двигателей для автомобилей Haval, который уже запущен в работу. В планах завода — полная локализация производства моторов, что обеспечит 90% потребности всех моделей Haval, а также создание более мощных двигателей для будущих перспективных моделей.

Тем не менее, несмотря на обнадеживающие заявления о росте производственных объемов, «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» пока не сообщила о новых инвестициях в расширение производства. Начальные вложения в 2019 году составили около полумиллиарда долларов, что позволило создать завод с объемом выпуска 136 тысяч автомобилей в год, а теоретическое увеличение до 150 тысяч также обсуждается.

Если говорить о планах по увеличению производства до 200 тысяч единиц, то для этого потребуется дополнительное финансирование на уровне примерно 250 миллионов долларов, причем лучше всего это сделать в 2024 году, а не откладывать на следующий. Рынок сейчас менее благоприятен для Haval, чем во второй половине 2023 года. Конкуренты, такие как Chery и Geely, также активно развивают свои программы локализации и снижают цены на свои автомобили, в то время как все три китайские корпорации завезли в Россию практически годовой запас своих популярных моделей.

С одной стороны, с января 2025 года ожидается значительное увеличение утилизационного сбора, а с другой – ввоз легковых автомобилей из Китая все еще может быть выгоднее, чем их сборка на российских заводах. Это происходит от того, что из Китая поступают такие востребованные рамные внедорожники, как Tank и Haval H6, тогда как в Узловой собираются все более устаревшие модели.

Скорее всего, Haval придется начать выпускать новые рамные внедорожники на своем заводе в Узловой и инвестировать значительные средства в их производство. Будем надеяться, что последние заявления пресс-службы «Хавейл Мотор» о планируемом увеличении выпуска до 200 тысяч автомобилей касаются именно новых моделей, иначе компания рискует утратить ранее вложенные инвестиции.

Ещё одним важным моментом является то, что часть китайских гибридов и электромобилей также может подорожать, и, похоже, местная сборка таких автомобилей временно остановится. Это предоставляет «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» возможность активнее использовать завод в Узловой и предприятие по сборке двигателей для укрепления своего присутствия на российском рынке.