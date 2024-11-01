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gotreksson
Второй этап реконструкции Восточного полигона увеличит провозную способность БАМа и Транссиба
До конца года завершается второй этап реконструкции Восточного полигона, что увеличит провозную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн. В процессе реконструкции создается новая железнодорожная инфраструктура с отечественными технологиями. В октябре открыты новые объекты, включая разъезды и дополнительный путь на участках Бурятии, Хабаровского края и других регионах.

До конца текущего года завершается второй этап масштабной реконструкции Восточного полигона, что позволит повысить провозную способность Байкало-Амурской магистрали (БАМ) и Транссиба до 180 млн тонн. В процессе реализации этого ключевого проекта формируется совершенно новая железнодорожная инфраструктура, в которой используются самые современные технологии, преимущественно отечественного производства. 

В октябре на различных участках были открыты новые объекты, о чем в течение месяца сообщала пресс-служба РЖД. Например, в Северо-Байкальском районе Бурятии на перегоне Кичера – Дзелинда Восточно-Сибирской железной дороги был построен разъезд 1134 км, что позволит управлять движением встречных и попутных поездов на этом однопутном участке БАМа.

Общая длина вновь уложенных путей составила 3 километра. В ходе обновления инфраструктуры также смонтировали восемь стрелочных переводов и примерно 150 металлических опор контактной сети, а также проложили около 60 километров кабельных коммуникаций. В дальнейшем, в третьем этапе модернизации, разъезд будет упразднён и заменён на полноценный второй путь.

Аналогичные объекты были открыты на участке Новый Ургал – Комсомольск-на-Амуре. Здесь, на однопутном участке Сектали – Эанга, добавили 2,5 километра дополнительного пути, открыв разъезд 3536 км. В рамках этого проекта был выполнен значительный объём работ по защите инфраструктуры от паводков, где высота насыпи достигает почти 5 метров, а также переработано свыше 70 тысяч кубометров грунта. На перегоне Сонах – Эбгунь также появился двухкилометровый разъезд 3589 км.

На линии Февральск – Тында, в свою очередь, ликвидировали разъезд Тангомен на перегоне Камнега – Дугда. Теперь участок длиной 29 километров между этими станциями полностью стал двухпутным. В ходе работ был уложен 5 километров нового пути, четыре стрелочных перевода и построены три моста. Высота насыпи здесь увеличилась на 4 метра при переработке 130 тысяч кубометров грунта.

Полноценный второй путь также открыли на перегоне Блокпост 9 км – Гайтер на линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, одном из самых загруженных направлений на сети РЖД. Строительство 9,3 километра нового пути позволило упразднить разъезд Кумтэ. На этом участке магистраль пересекает множество ручьёв и оврагов, что делает паводки частым явлением. Поэтому пришлось возводить насыпь высотой 11 метров, переработав в общей сложности 370 тысяч кубометров грунта. Кроме того, были установлены восемь водопропускных труб и построен мостовой переход длиной 60 метров через реку Большой Гайтер. В результате модернизации линии Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, к 2025 году её провозная способность увеличится до 82 миллионов тонн.

На одной из самых нагруженных линий БАМа, Хани – Тында, был построен двухпутный участок на перегоне Тас-Юрях – Юктали, длиной 3,2 километра, включающий два стрелочных перевода. Здесь также возведён мост, который был оснащён демпферами и боковыми упорами, учитывая сейсмическую активность района. Для защиты железной дороги от камнепадов скалы вдоль пути были укреплены защитными стенками, а неустойчивые участки склона очищены от природных камней.

В целом, благодаря модернизации 15 разъездов и 7 перегонов на линии Хани – Тында, где запланировано строительство 216 километров вторых путей, с 2025 года станет возможным перевозить до 54 миллионов тонн грузов в год. Пропускная способность возрастёт с 30 до 44 пар поездов в сутки.

В октябре 2024 года на Байкало-Амурской магистрали, на перегоне Тында – Побожий, отечественные специалисты из «Нацпроектстроя» установили новый рекорд по суточной укладке путей, превзойдя предыдущие достижения 1984 года.

#ржд #бам #транссиб #бурятия #восточный полигон #новый ургал #февральск #советская гавань #дзелинда #кичера #комсомольск-на-амур
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