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gotreksson
На БАМе российские железнодорожники побили советский рекорд по суточной укладке пути
Российские железнодорожники установили новый рекорд, проложив 8,1 километра пути за сутки на перегоне Тында – Побожий, превзойдя достижение своих советских предшественников, которые в 1984 году уложили 5,4 километра на Байкало-Амурской магистрали. Хотя современные технологии ускорили процесс укладки, строители сталкивались с трудностями, учитывая движение поездов на действующей железной дороге.

В конце октября 2024 года российские железнодорожники установили новый рекорд, превзойдя достижения своих советских предшественников, которые были зафиксированы на Байкало-Амурской магистрали четыре десятилетия назад. На перегоне Тында – Побожий специалисты компании «Нацпроектстрой», слаженно работая с обеих сторон, смогли проложить 8,1 километра пути всего за сутки. В рамках этого проекта была проведена масштабная работа: переработано не менее 110 тысяч кубометров грунта, сооружены семь мостов и установлены три водопропускные трубы. В 1984 году рекорд, который удалось установить бригаде Александра Бондаря на участке Таксимо – Витим, составлял 5,4 километра рельсошпальной решетки, причем бригада Бондаря обошла команду Ивана Варшавского на 800 метров. Заключительные достижения обеих бригад неоднократно отражались в советской прессе, включая популярный среди школьников литературно-художественный журнал «Костер».

Как отчали в журнале в 1983 году, «можно ли завидовать мастерам пути из бригады лауреата премии Ленинского комсомола Александра Бондаря? Можно, потому что они занимаются непростой работой — прокладывают стальную колею через горы и тайгу, по болотам и бездорожью, укладывая главный железнодорожный путь на Бурятском участке БАМа, приближаясь к Кодарскому тоннелю, который становится последним на этой магистрали». 

В свою очередь, Юрий Парамонов в 1984 году также не мог не отметить, как волнующе звучит завершение строительства БАМа: «Все. БАМ кончился. Впереди только насыпь. Но ведь в эту минуту за десятки километров отсюда, навстречу нашей бригаде движется такой же путеукладчик бригады Бондаря. Они приближаются друг к другу, а место их встречи – поселок Куанда. Завершение укладки «золотого» звена на стыке участков символизирует окончание титанического труда тысяч людей, участвующих в строительстве магистрали века».Рекорд, установленный бригадой Бондаря, продержался до 28 октября 2024 года. Конечно, современные технологии и техника значительно ускорили процесс укладки пути, однако трудности все же не обошли стороной нового поколения строителей. 

Во время работы по укладке второго пути и проведения всего комплекса работ, строителям приходилось учитывать непрерывное движение поездов по действующей железной дороге. Важно отметить, что в рамках комплексного развития линии Тында – Бамовская пропускная способность будет увеличена более чем в 2,5 раза — до 51 пары поездов в сутки. Это позволит ежегодно транспортировать до 55 миллионов тонн грузов, что подчеркивает важность и многообещающие перспективы данного проекта.

#новости #технологии #строительство #ссср #ржд #бам #рекорды #тында #нацпроектстрой #побожий
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