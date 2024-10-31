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gotreksson
В России анонсирован запуск новой модели оплаты труда бюджетников
На XIII Съезде Федерации независимых профсоюзов России Владимир Путин анонсировал запуск новой модели оплаты труда для бюджетников, включая работников здравоохранения, образования, науки и культуры. Тестирование модели планируется в 2025-2026 годах, а с 2027 года она должна охватить всю страну. Основной целью инициативы является увеличение заработков бюджетников и устранение дисбаланса в доходах между регионами, который стал проблемой с 2012 года.

Владимир Путин сделал масштабное заявление, которое может стать поворотным моментом для бюджетников страны. В частности, речь идет о запуске новой модели оплаты труда для работников здравоохранения, образования, науки и культуры. Это амбициозное начинание должно быть протестировано в ряде регионов в течение 2025-2026 годов, а с 2027 года планируется распространить модель на всю Россию.

Цель новой модели — переход к отраслевым системам заработной платы, который должен решить две ключевые задачи: увеличить заработки бюджетников и, возможно, что более важно, устранить существующий дисбаланс в доходах работников между различными регионами. Не секрет, что уровень заработной платы бюджетных работников в России может значительно различаться, порой даже на соседних территориях. Ярким примером служит контраст между Москвой и Московской областью, а также между последней и другими регионами Центральной России. 

Истоки этой проблемы уходят в 2012 год, когда, под руководством экономистов, связанных с либеральной моделью, были сформированы Майские указы. Тогда решено было привязать зарплаты некоторых категорий бюджетников к среднему доходу по региону. Однако, как показывает практика, в России этот средний показатель варьируется в разы. Не стоит забывать и о «московском» синдроме, когда даже соседние области могут существенно отличаться по уровням жизни и ценам на услуги. И, уже тогда была заложена трещина в баланс кадров — специалисты устремились в более обеспеченные регионы, оставляя «бедные» области с нехваткой кадров.

В дополнение к этому, регионы вынуждены планировать расходы на зарплаты бюджетников из своих бюджетов. После 2012 года многие из них столкнулись с резким увеличением социальных расходов. Федеральный центр ставил задачи, но не предоставлял необходимых средств. Итогом стали нарастающие долги, которые регионы не могли обслуживать.

Однако в последние годы, как заметил Михаил Мишустин, необходимость реформирования существующей системы оплаты труда стала очевидной. Несмотря на усилия, вопросы оставались открытыми, особенно в свете коронокризиса 2020 года и санкционного давления 2022 года. До 2024 года также продолжаются национальные проекты, что затрудняло перераспределение средств. 

Но теперь, похоже, на горизонте появились надежды на изменения. Новая модель оплаты труда для бюджетников предполагает более справедливое распределение доходов. Основная часть (которая будет соотноситься с уровнем средней зарплаты по региону) составит 50% общего дохода работников, а оставшаяся часть — в виде различных надбавок, премий и дополнительных выплат — будет унифицирована по всей стране. Такой подход не должен отрицательно сказаться на заработках бюджетников в «богатых» регионах, но даст возможность повысить доходы в менее обеспеченных территориях.

Важно одно: о том, как будет финансироваться эта вторая часть дохода, пока нет четкого ответа, но можно предположить, что активную роль в этом процессе сыграют федеральные средства, которые будут перечисляться в бюджеты субъектов.

Хотя пока рано судить о том, насколько успешна окажется новая модель в действии, она выглядит логично и обоснованно, определяя правильные цели и механизмы. Остается надеяться, что этот проект станет шагом вперед в решении одной из самых острых социальных проблем страны. Время покажет, как новые идеи будут реализованы на практике и принесут ли они реальную пользу простым людям, работающим на благо общества.

#путин #зарплата #мишустин #заработок #врачи #реформы #бюджетники #работники культуры #социальный проект #учителя
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