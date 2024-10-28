Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
gotreksson
На «Московском большом кольце» проведут капремонт на границе Московской и Калужской областей
Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на капитальный ремонт участков с 406 по 429 км.

Дорога, появившаяся в середине XX века, не была указана на многих картах и атласах СССР, так как её основное предназначение заключалось в удовлетворении военно-транспортных нужд противоракетной обороны столицы. Для её строительства использовали бетонные плиты, укладываемые в несколько слоёв, что позволяло этой инфраструктуре выдерживать вес тяжёлых ракетных тягачей. Время шло, и данный маршрут неожиданно стал популярным среди автолюбителей. В конце 1980-х «большая бетонка», расположенная на расстоянии 80-90 км от МКАД, была преобразована в дорогу общего пользования. Асфальт начали укладывать прямо поверх бетонных плит, что обеспечило владельцам автомобилей более комфортные условия для вождения.

Сегодня эта трасса протяжённостью около 550 км является одной из основных транспортных артерий Подмосковья. Благодаря ей можно перемещаться между магистралями, не заезжая в столицу. Маршрут проходит через Московскую, Калужскую и Владимирскую области, соединяя такие населённые пункты, как Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Руза, Клин и Дмитров.

В последние годы была начата поэтапная реконструкция федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» с целью увеличения пропускной способности. В 2021 году был возведён новый 150-метровый мост через Вейну, заменивший старый, который прослужил более полувека.

В 2023 году на участке между 359-м и 364-м километрами, где ежедневно проезжает около 8 тысяч транспортных средств, трассу расширили до четырёх полос. Весной 2024 года аналогичные работы завершили на километрах 343–350, обновив дорожное покрытие с использованием высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время продолжается масштабная реконструкция на участке 350–354 км, завершение которой планируется до конца этого года.

В октябре 2024 года было одобрено проведение капитального ремонта на участке с 406-го по 429-й км, который проходит по границе Московской и Калужской областей. В рамках проекта будут добавлены две дополнительные полосы, установлен металлический барьер, а также шумозащитные экраны и освещение. Это позволит данному отрезку соответствовать параметрам II технической категории с расчётной скоростью до 100-120 км/ч. Однако одной из главных проблем, с которой сталкивается трасса А-108, остаётся 24-километровый обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. Хотя строительство этого участка началось ещё в 2012 году, до сих пор выполнено лишь треть запланированных работ, что продолжает усугублять ситуацию с пробками в этих городах. Возобновление строительства обещали несколько раз, но вопрос по-прежнему остаётся открытым. Вероятнее всего, завершение четырёхполосной магистрали будет осуществлено за счёт частных инвестиций, из-за чего проезд по ней окажется платным.

Однако решение проблем с трафиком на обходе Орехово-Зуева и Ликино-Дулева — не единственная задача, стоящая перед организаторами дорожного движения на А-108. В условиях растущего потока автотранспорта, необходимо не только улучшение существующих участков, но и комплексный подход к развитию прилегающей инфраструктуры.

Одной из значимых инициатив в этом направлении стало создание новых пунктов обслуживания на трассе. Вдоль дороги уже появились современные автозаправочные станции, магазины и зоны отдыха. Это значительно улучшает комфорт для автолюбителей, позволяя им делать перерывы в пути или пополнить запасы. Также предусматривается развитие системы информационных технологий, что позволит водителям в реальном времени получать актуальную информацию о состоянии дороги, пробках и погодных условиях.

Не последнюю роль играет и экологический аспект. В рамках реконструкции запланированы озеленения вдоль трассы, установка современных систем очистки сточных вод и улучшение качества воздуха в районе населённых пунктов, расположенных рядом с А-108. Эти меры станут важной частью общей стратегии по уменьшению негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

С точки зрения безопасности, проектировщики и строители уделяют особое внимание внедрению новых технологий. На важных участках дороги будут установлены камеры видеонаблюдения и системы автоматической фиксации нарушений, что поможет снизить количество аварий и повысить общую безопасность на трассе. Также предусмотрено обучение работников дорожной службы, которые будут осуществлять регулярный мониторинг состояния инфраструктуры и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Всё это в сочетании с планами по модернизации и улучшению трассы А-108 могут привести к значительным изменениям в транспортной ситуации в Подмосковье. Ожидается, что в результате выполненных работ улучшится не только пропускная способность дороги, но и безопасность движения, что сделает поездки по трассе более комфортными и безопасными для всех пользователей.

#московская область #калужская область #владимирская область #а-108 «московское большое кольцо» #воскресенск #дмитров #балабаново #куровское #ликино-дулево #орехово-зуево
+
Написать комментарий (0)
Россия и Беларусь планируют построить скоростную автомагистраль от Бреста до Москвы
В Подмосковье сдан один из самых долгожданных объектов федеральной автодороги М-5 «Урал»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Rheinmetall строит на Украине четыре завода по производству вооружений и один завод уже готов
8
Оптические компакт-диски могут снова вернуться на компьютеры
11
Natilus создаёт футуристический самолет, призванный составить конкуренцию Airbus и Boeing
1
Кандидат в вице-президенты США считает, что Украине придётся уступить России территории ради завершения конфликта
1
Профессор Кейндорф: Волновая электростанция не может производить энергию в больших масштабах
3
Apple серьезно изменит дизайн iPhone 17 Pro Max, чтобы повысить продажи смартфонов
3
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti SUPER с графическим процессором AD102-175 была разобрана и протестирована
3
К поставкам чипов TSMC для Huawei в обход санкций оказалась причастна компания, связанная с разработкой майнинговых ускорителей
+
Samsung установит в Galaxy S25 дисплеи хуже, чем поставляет для iPhone 16 и Pixel 9
1
Ryzen 5 5600T и Ryzen 5 5600XT появились в продаже
+
Xiaomi 15 Pro смог запустить Genshin Impact на максимальных настройках со стабильными 59,62 FPS
1
Опрос: почти половина американцев не готова платить за ИИ-функции в смартфонах
3
Российские чиновники отказываются пересаживаться на Lada Aura
9
Смартфоном OnePlus 13 можно будет пользоваться в условиях высокой влажности, а также в перчатках
1
Представлен новый складной телефон Samsung W25 Flip на платформе Snapdragon 8 третьего поколения
+
OPPO представила свою новую бюджетную модель A3X 4G с процессором Qualcomm Snapdragon 6s Gen 1
+
OpenAI скоро представит свою следующую ИИ-модель, которая обещает быть в 100 раз мощнее GPT-4
1
Колумбия отказывается от ископаемого топлива и прекращает новую добычу нефти
1
НАСА: Новый марсианский дрон сможет приземляться на планету независимо от положения ракеты-носителя
1
С iOS 18.2 iPhone и другие устройства Apple автоматически распознают изображения обнаженной натуры
1

Популярные статьи

Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
29
Собрал HTPC на самой дешевой плате с ноутбучным процессором
32
История Су-17 - как худший советский истребитель стал лучшим ударным самолетом
1
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 1
7
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
2
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
9
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
9
Современность фаната Age of Wonders 4 Часть 2
+
Qualcomm против Arm — как спор между производителями чипов повлиял на технологическую индустрию
+

Сейчас обсуждают

zloyshkolnik 43
07:24
Ждем когда все это фашиское производство будет полыхать
Rheinmetall и Baykar планируют строительство своих заводов нп Украине
Александр Ломакин
07:21
Слабо верится - от сотни у многих начинают спазмироваться мышцы. Пдъем с поворотом (скручивания) 3×70, можно блинчик 10кг за голову, в другой день - косые (скручиванья с резинкой или подъем гири), тре...
Физические нагрузки при малоподвижном образе жизни — вариант от компьютерщика и геймера
Бот_Пригожина_03081
07:20
Как всегда у чубатых недоумков:
Армия РФ полностью контролирует Селидово
Максим Давыдов
07:12
То, что их не хотят взламывать не одно и то же, что не могут. Многих просто устраивает купить аккаунт за 3 копейки и пройти игру.
Специалистам из PCI ID Repository удалось расшифровать идентификаторы для видеокарт RTX 50 Blackwell
Яков Рудев
07:06
У меня рязань 5950х 2 года до этого был 2700х. На работе админы собрали комп на 3700х - причем еще до моего прихода и все работает без глюков. Что я делаю не так? Судя по отзывам обзорщиков 285к сейча...
Как NVIDIA, AMD и Intel испортили 2024 год геймерам, и почему надежды на 2025 почти нет
Кира Вернова
06:53
тут главное что бы наш "величайший" в добряка не решил поиграть....А то сейчас ему мир наобещают. А обманываться он любит.
Корреспондент Bild: украинской армии не удаётся стабилизировать линию соприкосновения
Кира Вернова
06:51
"Сегодня - завтра". Могут рубс девальнуть, если война не закончится. Вот тогда писать статьи запоёт. У нас же государство обкешивается об людей.
WP: Давление Запада против экономики РФ не работает – в России растут зарплаты и нехватка рабочих
Александр Япринцев
06:48
Ещё в мае я покупал омоду s5 в комплектации ультра за 2100000 это самый топ со всеми зимними опциями, круговым обзором, сиденьем с эл.регулировками, климатом, двигателем на 147 л.с., а теперь за 20500...
3 неплохих китайских седана, которые можно купить по цене новой Lada Vesta
Hunter Bows
06:45
Да у тебя тоже достаточно бреда. Использование терминала - это не равно философия. Это отсутсвие желания и уменя создавать UX. Терминал ультимативен ток в пределах гайдов и запуска/остановки всяких де...
Решаю древнюю проблему Linux с распространением ПО - выпущен Installer-SH v1.7
AleksK
06:36
Свинина ты почему ещё от тцк бегаешь? Твой фюрер сказал до последнего лохла, значит будет до последнего.
Игра не для всех - почему Xbox ставит деньги выше желания игроков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем