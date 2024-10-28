Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на капитальный ремонт участков с 406 по 429 км.

Дорога, появившаяся в середине XX века, не была указана на многих картах и атласах СССР, так как её основное предназначение заключалось в удовлетворении военно-транспортных нужд противоракетной обороны столицы. Для её строительства использовали бетонные плиты, укладываемые в несколько слоёв, что позволяло этой инфраструктуре выдерживать вес тяжёлых ракетных тягачей. Время шло, и данный маршрут неожиданно стал популярным среди автолюбителей. В конце 1980-х «большая бетонка», расположенная на расстоянии 80-90 км от МКАД, была преобразована в дорогу общего пользования. Асфальт начали укладывать прямо поверх бетонных плит, что обеспечило владельцам автомобилей более комфортные условия для вождения.

Сегодня эта трасса протяжённостью около 550 км является одной из основных транспортных артерий Подмосковья. Благодаря ей можно перемещаться между магистралями, не заезжая в столицу. Маршрут проходит через Московскую, Калужскую и Владимирскую области, соединяя такие населённые пункты, как Орехово-Зуево, Ликино-Дулево, Куровское, Воскресенск, Балабаново, Руза, Клин и Дмитров.

В последние годы была начата поэтапная реконструкция федеральной трассы А-108 «Московское большое кольцо» с целью увеличения пропускной способности. В 2021 году был возведён новый 150-метровый мост через Вейну, заменивший старый, который прослужил более полувека.

В 2023 году на участке между 359-м и 364-м километрами, где ежедневно проезжает около 8 тысяч транспортных средств, трассу расширили до четырёх полос. Весной 2024 года аналогичные работы завершили на километрах 343–350, обновив дорожное покрытие с использованием высокопрочного щебеночно-мастичного асфальтобетона. В настоящее время продолжается масштабная реконструкция на участке 350–354 км, завершение которой планируется до конца этого года.

В октябре 2024 года было одобрено проведение капитального ремонта на участке с 406-го по 429-й км, который проходит по границе Московской и Калужской областей. В рамках проекта будут добавлены две дополнительные полосы, установлен металлический барьер, а также шумозащитные экраны и освещение. Это позволит данному отрезку соответствовать параметрам II технической категории с расчётной скоростью до 100-120 км/ч. Однако одной из главных проблем, с которой сталкивается трасса А-108, остаётся 24-километровый обход Орехово-Зуева и Ликино-Дулева. Хотя строительство этого участка началось ещё в 2012 году, до сих пор выполнено лишь треть запланированных работ, что продолжает усугублять ситуацию с пробками в этих городах. Возобновление строительства обещали несколько раз, но вопрос по-прежнему остаётся открытым. Вероятнее всего, завершение четырёхполосной магистрали будет осуществлено за счёт частных инвестиций, из-за чего проезд по ней окажется платным.

Однако решение проблем с трафиком на обходе Орехово-Зуева и Ликино-Дулева — не единственная задача, стоящая перед организаторами дорожного движения на А-108. В условиях растущего потока автотранспорта, необходимо не только улучшение существующих участков, но и комплексный подход к развитию прилегающей инфраструктуры.

Одной из значимых инициатив в этом направлении стало создание новых пунктов обслуживания на трассе. Вдоль дороги уже появились современные автозаправочные станции, магазины и зоны отдыха. Это значительно улучшает комфорт для автолюбителей, позволяя им делать перерывы в пути или пополнить запасы. Также предусматривается развитие системы информационных технологий, что позволит водителям в реальном времени получать актуальную информацию о состоянии дороги, пробках и погодных условиях.

Не последнюю роль играет и экологический аспект. В рамках реконструкции запланированы озеленения вдоль трассы, установка современных систем очистки сточных вод и улучшение качества воздуха в районе населённых пунктов, расположенных рядом с А-108. Эти меры станут важной частью общей стратегии по уменьшению негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду.

С точки зрения безопасности, проектировщики и строители уделяют особое внимание внедрению новых технологий. На важных участках дороги будут установлены камеры видеонаблюдения и системы автоматической фиксации нарушений, что поможет снизить количество аварий и повысить общую безопасность на трассе. Также предусмотрено обучение работников дорожной службы, которые будут осуществлять регулярный мониторинг состояния инфраструктуры и оперативно реагировать на возникающие проблемы.

Всё это в сочетании с планами по модернизации и улучшению трассы А-108 могут привести к значительным изменениям в транспортной ситуации в Подмосковье. Ожидается, что в результате выполненных работ улучшится не только пропускная способность дороги, но и безопасность движения, что сделает поездки по трассе более комфортными и безопасными для всех пользователей.