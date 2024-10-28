Mazda представила новый среднеразмерный седан EZ-6, доступный в электрической и гибридной версиях. Сравнительно низкие цены делают его привлекательным предложением на фоне китайского рынка, хотя модель построена на платформе Changan EPA и фактически является близнецом лифтбека Shenlan SL03.

26 октября Mazda представила новый среднеразмерный седан под названием EZ-6, который стал доступен потенциальным покупателям в электрической и гибридной версиях. Цены на эту модель делают её весьма привлекательным предложением на фоне конкурентного китайского рынка. Тем не менее, за знакомыми чертами японского дизайна скрывается китайская платформа Changan EPA, созданная в сотрудничестве с Huawei и CATL. Фактически, EZ-6 является близнецом лифтбека Shenlan SL03, который был представлен в 2022 году. Возникает вопрос: стоит ли воспринимать этот автомобиль как полноценную Mazda или это просто перезапуск китайской модели под известным брендом.

Дизайн: привычный стиль с новыми акцентами

Внешний вид EZ-6 сохраняет характерные элементы дизайна Mazda. Раздельные фары, знакомая решетка радиатора с подсветкой логотипа и плавные линии кузова создают ощущение "элегантной динамики". Полоса, соединяющая фары, придаёт современный вид, а продольные дефлекторы воздуха на боках переднего бампера намекают на спортивный характер автомобиля.

Кузов типа фастбэк с наклонной крышей и «утиным хвостом» способствует аэродинамической эффективности. Габариты EZ-6 составляют 4921х1890х1485 мм с колесной базой в 2895 мм. На выбор два новых цвета – Moon Grey и Streamer Gold, разработанных с использованием нанотехнологий.

Интерьер: высокие технологии и комфорт

Салон EZ-6 предлагает современный и технологичный интерьер. Центральный дисплей (14,6 дюйма) в сочетании с полностью цифровой панелью приборов и 50-дюймовым AR-HUD. Двухцветное рулевое колесо с плоским дном и металлическими акцентами удобно лежит в руках, сиденья с «нулевой гравитацией». Аудиосистема Sony с 14 динамиками и 64-цветная амбиентная подсветка.

«Мозгом» мультимедийной системы является Qualcomm Snapdragon 8155, обеспечивающий быструю и стабильную работу интерфейса. Система поддерживает голосовое управление с распознаванием множества команд и предлагает 13 различных режимов отображения информации.

Технологические решения и безопасность: продвинутые функции помощи водителю

Mazda EZ-6 оснащена комплексом помощников для водителя уровня L2, включающим 19 функций, среди которых адаптивный круиз-контроль и система автоматического экстренного торможения. Особое внимание уделено автоматической парковке: система может распознавать 150 типов парковочных мест и выполняет маневры как автоматически, так и дистанционно через специальное приложение на смартфоне.

Технические характеристики: два варианта силовых установок

EZ-6 доступен с двумя типами силовых установок. Гибридная версия оснащена 1,5-литровым бензиновым двигателем, который работает как генератор, в сочетании с электромотором мощностью 160 кВт. Стандартная аккумуляторная батарея обеспечивает пробег на электротяге до 130 или 200 км в зависимости от конфигурации, а общий пробег достигает 1301 км. Электрическая версия предлагает мотор мощностью 190 кВт и аккумулятор с ёмкостью 56 или 69 кВт*ч, что обеспечивает запас хода до 480 км и 600 км соответственно по циклу CLTC.

Конкуренция и перспективы: место на рынке

На китайском рынке EZ-6 столкнётся с сильной конкуренцией. Один из основных соперников для электрической версии – BYD Seal. Несмотря на то что EZ-6 несколько уступает по запасу хода, он выигрывает за счёт более выгодной цены, предлагая лучшее соотношение цена-качество. В сегменте гибридов основным соперником является BYD Seal 07 DM-i, однако EZ-6 имеет преимущество благодаря большему запасу хода на электрической тяге. Кроме того, конкуренция внутри группы неизбежна с моделями Changan Shenlan SL03 и Deepal SL03, построенными на той же платформе.

Mazda ориентируется на сотрудничество с китайскими партнёрами для ускорения перехода к электрификации. Использование готовой платформы Changan позволило значительно сократить затраты на разработку EZ-6 и предложить конкурентоспособную цену. Предпродажный уровень цен колеблется от 160 до 200 тыс. юаней, что выше установленного импортером диапазона (от 139 800 до 179 800 юаней). В пересчёте по валютному курсу это означает, что гибридную версию новой Mazda EZ-6 можно приобрести в Китае за 1 790 000 рублей. Даже по циклу WLTP она обеспечит пробег на электротяге до 105 километров и продемонстрирует экономию топлива – 5,55 л на 100 км. Однако в России стоимость этой модели, скорее всего, увеличится в два раза.

Остаётся открытым вопрос о том, насколько удачно Mazda сможет адаптировать свои технологии и философию к китайской платформе. EZ-6 становится важным шагом для бренда в эпоху электромобилей, и успешность этой модели во многом определит будущее японской марки не только в Китае, но и за его пределами. Предполагается, что именно этот вариант станет основой для глобальной версии Mazda 6 следующего поколения.

Время покажет, сможет ли EZ-6 унаследовать динамику Mazda 6, известной как «король поворотов», и завоевать признание у покупателей. На пресс-конференции, посвящённой запуску EZ-6, представители компании анонсировали выход ещё одной модели с новыми источниками энергии в 2025 году.