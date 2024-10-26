В Алтайском крае завершилось полное импортозамещение впрыска для автомобилей «КАМАЗ». Теперь на производственных мощностях региона выпускается новая топливная аппаратура, которая превосходит зарубежные аналоги.

На Алтайском заводе прецизионных изделий (АЗПИ) запущена вторая очередь производства уникальной системы впрыска, которая обещает полностью заменить импортные аналоги от таких грандов, как Bosch и китайские производители.

Этот проект стал ответом на современные вызовы, и уже в настоящее время главными пользователями новых решений станут заводы "КАМАЗ" в Набережных Челнах и Тутаеве, а также другие гиганты, такие как МАЗ, "Урал" и группа "Синара". Первую очередь производства Altay Common Rail (ACR) запустили в 2018 году, когда в стране активно готовились к выпуску суперсовременного двигателя Р6. Вложенные 600 миллионов рублей, из которых значительная часть была выделена Фондом развития промышленности (ФРП), стали стартом новой эры для российского дизельного машиностроения.

Весной 2022 года АЗПИ столкнулся с бурным ростом спроса на свою продукцию и решено было увеличить объемы в 8 раз. Вторая очередь завода потребовала инвестиций свыше 1,5 миллиарда рублей, из которых 1,2 миллиарда рублей вновь поступили от ФРП.

Система ACR включает в себя все необходимые компоненты: от мощного топливного насоса высокого давления до электроуправляемых инжекторов и интеллектуального блока управления. Благодаря этим решениям, "КАМАЗ" планирует увеличить производство мощнейших двигателей Р6 с нынешних 5-10 тысяч единиц в год до запланированных 20 тысяч. Эти двигатели будут устанавливаться на новые магистральные тягачи К5, разрабатываемые с переработанной кабиной, а также передаваться производителям сельскохозяйственной техники.

Инженеры отмечают, что новая топливная система обеспечит не только впечатляющую мощность, но и значительно улучшенные показатели расхода топлива. Двигатель Р6 продемонстрирует эффективность, сопоставимую иностранным аналогам: всего 22-23 литра на 100 км по сравнению с 25-27 литрами у конкурентов. Более того, "КАМАЗ" сможет варьировать мощность от 400 до 750 л.с., а крутящий момент выдавать от базовых 2000 Нм до 2400 Нм.