Необходимость нового моста обсуждается с советских времён, и по мнению сенатора Андрея Чернышева, она сейчас особенно актуальна. Проект оценивается в 100 миллиардов рублей, а его реализация потребует постройки более 4 километров моста и новых участков трассы. Губернатор региона Игорь Кобзев подчеркивает значимость скорейшего осуществления проекта.

Будущий мост станет ключевым элементом Байкало-Амурской магистрали, а также федеральной трассы А-331 «Вилюй». Завершение работ над проектом намечено на 2025 год, хотя точные сроки начала реализации этого масштабного проекта на данный момент неизвестны. Вопросы финансирования остаются открытыми. В середине октября 2024 года эта тема была обсуждена делегацией Совета Федерации РФ во время визита в Братск. Местная гидроэлектростанция — единственная ГЭС в России, по гребню плотины которой могут одновременно проходить и поезда, и автомобили. Энергетический объект был возведен в 1960-х годах с надежностью, рассчитанной на многие десятилетия. Несмотря на значительную нагрузку, по словам властей и экспертов, вероятность опасности для сооружения в данный момент минимальна, так как оно построено с большим запасом прочности.

Тем не менее, с точки зрения транспортной логистики, существующая переправа уже не способна обеспечить необходимые потоки. Каждодневно через нее проходят почти 40 поездов и около 28 тысяч автомобилей, что в десять раз превышает её проектную мощность. За последние годы транспортный поток на данном направлении значительно возрос.

Вопрос строительства нового моста поднимали еще со времен СССР, но сейчас, по словам сенатора Андрея Чернышева, необходимость в этом ощущается особенно остро. Разрабатываются различные варианты решения проблемы, и работа над ним ведется на всех уровнях, хотя окончательного решения пока нет. В ближайшие дни планируется обсудить инициативу в Министерстве транспорта РФ с участием представителей РЖД, Росавтодора и Иркутской области.

Три года назад стоимость проекта оценивали в 100 миллиардов рублей. Новый мост возведут в нижнем бьефе Братской ГЭС, длина перехода вместе с подходами превысит 4 километра. Также потребуется построить два новых участка федеральной трассы А-331 «Вилюй» с развязками различного уровня, что добавит свыше 20 километров к имеющимся маршрутам. Губернатор региона Игорь Кобзев неоднократно подчеркивал важность скорейшей реализации проекта. В 2021 году была создана рабочая группа, занимающаяся вопросами строительства моста. Летом 2023 года вице-премьер Марат Хуснуллин озвучил, что строительство нового перехода через Ангару не начнется раньше 2027 года, добавив, что плотина по-прежнему успешно справляется с пропуском трафика.

Этот проект имеет огромное значение не только для транзита грузов. Текущая переправа служит единственным связующим звеном между Правобережным районом Братска и его центральной частью. Новый мост значительно упростит жизнь автомобилистам в регионе и позволит вывести большегрузы за пределы жилых территорий.